Long An tập trung thực hiện giảm nghèo bền vững

Theo đó, ngày 29-8-2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2684/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An. Mục tiêu của kế hoạch là phấu đấu đến cuối năm 2025, giảm 1/2 số hộ nghèo so với cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, hàng năm giảm 15%/tổng số hộ nghèo đa chiều.

Giảm tỉ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch

Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình năm 2022: Theo Quyết định số 12250/QĐ-UBND ngày 26-12-2022 về việc phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025: hộ nghèo 4.764 chiếm tỉ lệ 0,99%, hộ cận nghèo 11.049, chiếm tỉ lệ 2,29%, kết quả rà soát số hộ nghèo năm 2022 giảm 1.532 hộ vượt kế hoạch.

Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình năm 2023: Thực hiện Kế hoạch số 2968/KH-UBND của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 12190/QĐ-UBND ngày 22-12-2022 về việc phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025: hộ nghèo 3.654 chiếm tỉ lệ 0,75%, hộ cận nghèo 9.026, chiếm tỉ lệ 1,86%, kết quả rà soát số hộ nghèo năm 2023 giảm 1.110 hộ vượt kế hoạch.

Thực hiện Kế hoạch số 1767/KH-UBND ngày 13-6-2024 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2024 thì: số hộ nghèo 3.106 chiếm tỉ lệ 0,60%, hộ cận nghèo 8.123, kết quả rà soát số hộ nghèo năm 2024 giảm 549 hộ.

Như vậy, tỉ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm đều giảm (0,24%) vượt so với kế hoạch đề ra (0,15%). Ước đến cuối năm 2024 thì tỉ lệ hộ nghèo sẽ giảm trước một năm so với kế hoạch, số hộ nghèo giai đoạn 2021-2024 giảm 3.190 hộ so với mục tiêu giảm 50% số hộ nghèo là 3.148 hộ đạt 101,3% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đường giao thông trên địa bàn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc được quan tâm đầu tư. Ảnh: LA34

Giai đoạn 2021-2024, xã bãi ngang Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 12-4-2024 của UBND tỉnh và được Thủ tướng quyết định công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo

Công tác giảm nghèo được tổ chức thực hiện theo hướng bền vững nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người cận nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị. Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục triển khai và thực hiện một số chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, phân công các cho các hội, đoàn thể giúp đỡ cho hộ nghèo làm hạn chế số hộ tái nghèo.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, duy trì tỉ lệ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi. Hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, việc tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet được bảo đảm.

Hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An luôn được các ngành, các cấp quan tâm

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Long An, nhìn chung, theo Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh thì các chỉ tiêu và nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, thực hiện Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11-12-2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Hằng năm, địa phương đều thực hiện hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo. Cụ thể, giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh hỗ trợ tiền điện cho 16.405 hộ nghèo với tổng kinh phí 10.769 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2021-2024, tổng doanh số cho vay đạt 5.953.686 triệu đồng với 147.398 lượt khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 3.662.041 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31-5-2024 đạt 5.935.243 triệu đồng với 171.749 khách hàng còn dư nợ, tăng 2.290.898 triệu đồng (+62,86%) so với năm 2020. Chất lượng tín dụng luôn được duy trì tốt, nợ quá hạn chiếm 0,21%/dư nợ, luôn thấp hơn bình quân toàn quốc và khu vực.

Đối với các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tổng doanh số cho vay giai đoạn 2021 - 2024 là 1.743.995 triệu đồng, với hơn 34.615 lượt khách hàng được vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 147.398 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó có 1.685 lượt hộ nghèo, 10.893 lượt hộ cận nghèo, 22.037 lượt hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh góp phần giúp gần 14.364 hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 31.140 lao động; hỗ trợ 12.526 học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục đến trường.

Từ năm 2021 đến nay, thông qua Quỹ "Vì người nghèo", các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 850 căn nhà trị giá trên 41 tỉ đồng, sửa chữa 293 căn nhà trị giá 7,7 tỉ đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế 770 hộ với số tiền 3,8 tỉ đồng, tặng 7.795 suất học bổng với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.





Nhiều hoạt động an sinh xã hội Tiếp tục thực hiện Đề án giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc duy trì và xây dựng mô hình giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, chú trọng giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu đất sản xuất, hộ làm thuê, hộ là người cao tuổi, sống cô đơn, bệnh nặng... Bên cạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức tôn giáo hỗ trợ tặng quà, tiền cho các đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người nghèo, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; xây dựng 3 cầu giao thông trị giá 2,6 tỉ đồng; tài trợ 12 căn nhà tình thương trị giá trên 1 tỉ đồng; tặng 149.936 phần quà, điều trị 44.698 lượt bệnh nhân và cung cấp thuốc miễn phí 304.166 lượt bệnh, trồng 1.300 cây xanh, tặng 1 xe cứu thương, đóng góp tiền mặt hơn 25 tỉ đồng.