Long An tổ chức sự kiện quan trọng tại huyện Cần Đước

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh Long An ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hưởng ứng rất tích cực của Báo Người Lao động; Văn phòng Đại diện Báo Nhân dân tại Long An; Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa; Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học; Nhà sách FAHASA; Công ty Cổ phần In Long An; Trung tâm Kinh doanh VNPT Long An; Viettel Long An; MobiFone tỉnh Long An đã ủng hộ các phần quà ý nghĩa tặng cho một số trường, thư viện và quà tặng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Đước.