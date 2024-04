Ông Lê Thành Bông làm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An

Ngày 15-4, VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bông giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, thời hạn 5 năm.



Ông Lê Thành Bông (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng tại buổi lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An trao quyết định cho ông Lê Thành Bông

Dự lễ công bố và trao quyết định có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo VKSND Tối cao, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - VKSND Tối cao, chúc mừng ông Nguyễn Thành Bông trên cương vị mới; đồng thời tin tưởng ông tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học tập nâng cao trình độ, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Long An hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thành Bông năm nay 43 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, ông từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh; Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND huyện Đức Hòa.