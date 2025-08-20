HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lồng đèn"hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Lồng đèn "hot trend" làm mưa làm gió 

Ghi nhận trên các nền tảng thương mại điện tử, các sản phẩm lồng đèn “ngoại” và theo “hot trend” áp đảo sản phẩm truyền thống. Đặc biệt, giá bán của các sản phẩm này rất rẻ, chỉ từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng 1 chiếc.

Khảo sát một gian hàng trên sàn thương mại điện tử, lồng đèn giỏ tre thỏ ngọc có giá 17.000 – 45.000 đồng/chiếc với hơn 1.000 lượt mua; lồng đèn Baby Three, Labubu “hot trend” giá 19.000 – 95.000 đồng/chiếc, đã bán trên 10.000 chiếc; hay lồng đèn nón lá cờ Tổ quốc giá 15.000 – 25.000 đồng/chiếc, cũng đạt gần 1.000 lượt mua,...

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 1.

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 2.

Nhiều mẫu mã lồng đèn mới được bán trong dịp Tết trung thu

Trên mạng xã hội, nhiều tiểu thương xác nhận sức mua lồng đèn đang tăng nhanh, phần lớn đến từ khách sỉ. Bà Trương Duyên, một nhà bán lồng đèn, cho biết những mẫu “hot” thường phải đặt trước và chờ sản xuất từ 3 – 5 ngày.

Giá sỉ hiện dao động khá cạnh tranh. Như lồng đèn nón lá sao vàng có giá sỉ 11.500 – 13.000 đồng/chiếc, Baby Three size 6cm từ 10.800 – 11.900 đồng/chiếc, lồng đèn thú 8.800 – 10.000 đồng/chiếc, lồng đèn phản quang 2.900 – 5.000 đồng/chiếc (nếu thêm đèn led cộng thêm 1.800 đồng/chiếc).

Tương tự, chị Đặng Trang, một người bán khác, cho biết lồng đèn sao vàng đang “cháy hàng” nhờ hiệu ứng đại lễ 2-9, giá sỉ từ 10.500 – 11.500 đồng/chiếc.

Nhập khẩu từ Trung Quốc

Trong khi đó, các mẫu lồng đèn hình Baby Three đã hết hàng, nhiều shop phải hẹn khách chờ trả đơn. Ngoài lồng đèn, phụ kiện lắp ráp rời cũng được bán kèm, giá rẻ để khách tự làm.

Theo chia sẻ từ nhiều nhà bán hàng, phần lớn lồng đèn năm nay đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Không chỉ phục vụ Tết Trung Thu, nhiều khách còn tranh thủ nhập sỉ từ sớm để chuẩn bị bán cho dịp lễ 2-9 tới đây.

Lồng đèn mới trong dịp Tết trung thu Nguồn: nhà bán

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 3.

Các sản phẩm đang bán chạy trong dịp Tết trung thu Ảnh: nhà bán hàng

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 4.

Các sản phẩm đang bán chạy trong dịp Tết trung thu Ảnh: nhà bán hàng

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 5.

Các sản phẩm đang bán chạy trong dịp Tết trung thu Ảnh: nhà bán hàng

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 6.

Các sản phẩm đang bán chạy trong dịp Tết trung thu Ảnh: nhà bán hàng

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 7.

Lồng đèn cầu mặt thú cũng là mặt hàng đang được nhiều khách hàng đặt mua Ảnh: Nhà bán hàng

Lồng đèn trung thu 2025 có gì mới lạ và hấp dẫn? - Ảnh 8.

Lồng đèn hình thú cũng được rao bán trong dịp Tết Trung thu. Sản phẩm hầu hết được nhập từ Trung Quốc


