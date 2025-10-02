Lột bỏ mặt nạ tử thần, 4 xác ướp cổ lộ chân dung thật

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu thuộc dự án Face Lab của Đại học Liverpool John Moores (Anh) cho biết họ đã tái tạo thành công gương mặt của 4 xác ướp cổ đại, được chôn cất với mặt nạ tử thần che kín mặt và hàm.

Các xác ướp bao gồm một đứa trẻ 6-7 tuổi, một phụ nữ ngoài 60 tuổi và hai nam thanh niên, tất cả đều đeo mặt nạ tử thần làm từ nhựa thông, đất sét, sáp và bắp, được xem như một tập tục chôn cất từng phổ biến trong khu vực.

Quá trình tái tạo chân dung 4 xác ướp cổ đại - Ảnh: FACE LAB

Những người được ướp xác này thuộc nhóm cư dân thời kỳ tiền Tây Ban Nha ở Đông Cordillera, thuộc dãy Andes của Colombia. Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ cho thấy họ sống từ năm 1216 đến năm 1797.

Tất cả các mặt nạ tử thần họ mang đều bị hư hỏng, mất một số mảnh nhưng còn nguyên những hạt trang trí đường viền mắt.

Các nhà khoa học đã chụp CT đầu các xác ướp này và tạo nên hình ảnh 3D phần hộp sọ, nhờ đó "bóc tách ảo" mặt nạ tử thần và các cấu trúc khác mà không làm tổn hại đến xác ướp.

Tiếp theo, họ sử dụng phần mềm chuyên dụng và bút cảm ứng để chồng các lớp mô mềm hộp sọ đã được kỹ thuật số hóa.

Dữ liệu độ sâu mô mặt trung bình của nam giới Colombia trưởng thành thời hiện đại đã được sử dụng trong việc tái tạo chân dung 2 nam thanh niên.

Việc tái tạo khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi và đứa trẻ khó khăn hơn vì ít dữ liệu. Họ đã tái tạo một vẻ ngoài tương đối nhờ một loạt phép đo từ hộp sọ ảo này.

Nhóm nghiên cứu đã tạo cho các cá nhân màu da, mắt và tóc đặc trưng của người dân trong khu vực, cũng như một biểu cảm khuôn mặt trung tính.

Tiếp theo là nếp nhăn, lông mi, tàn nhang và lỗ chân lông..., được coi là thách thức lớn nhất trong quá trình tái tạo.

Kết quả sau cùng của quá trình tái tạo, từ trái qua lần lượt là gương mặt người phụ nữ lớn tuổi, đứa trẻ và 2 nam thanh niên - Ảnh: FACE LAB

Kết quả đã được trình bày tại Đại hội Nghiên cứu xác ướp thế giới lần thứ 11, vừa được tổ chức ở Peru.