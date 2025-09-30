HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Anh Thư

(NLĐO) - Những con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng JURASSICA, Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) và Đại học Bonn (Đức) đã trình bày về một loài quái vật biển mới mang tên Eurhinosaurus mistelgauensis.

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi “trở về” nguyên vẹn khó tin - Ảnh 1.

Quái vật biển Eurhinosaurus mistelgauensis khi còn sống - Ảnh: Andrey Atuchin

Eurhinosaurus mistelgauensis được xác định từ 3 mẫu vật hóa thạch từ mỏ đất sét Mistelgau, thuộc thành hệ Jurensismergel, bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Trong số các mẫu vật này, có 2 mẫu vật gần như hoàn chỉnh và đặc biệt hiếm hoi, nhờ được bảo quản dưới dạng 3D.

Thông thường hóa thạch các loài quái vật cổ đại chỉ là các phần xương nằm trong một phiến đá trầm tích phẳng, có thể được xếp dưới dạng 2D hoặc hoàn toàn hỗn loạn, bởi đã bị các quá trình địa chất hàng triệu năm phá vỡ cấu trúc.

Các mẫu vật được bảo quản 3D thường là do con vật đã bị chết trong một sự kiện đột ngột, ví dụ bị dòng dung nham hay lũ bùn, hoặc đất đá do sập hang động, đổ ập xuống cơ thể.

Hóa thạch loại này mang lại lợi thế rất lớn trong việc tái tạo lại cấu trúc xương của con vật cổ đại, từ đó phục dựng hình dáng của chúng chính xác hơn, cũng như hiểu đúng hơn cách chúng hoạt động trong môi trường cổ đại.

Các phân tích sơ bộ cho thấy những con quái vật biển này đã bơi trong đại dương kỷ Jura tận 180 triệu năm trước.

Eurhinosaurus mistelgauensis thuộc chi Eurhinosaurus, là những con quái vật biển với hàm trên rất dài, thuộc bộ ngư long (Ichthyosauria, còn gọi là thằn lằn cá).

Chúng là một trong những dòng dõi bò sát biển phổ biến nhất vào thời kỳ khủng long thống trị đất liền.

Nghiên cứu về loài quái vật mới này đã được công bố trên tạp chí khoa học Fossil Record.

Tin liên quan

Phát hiện 2 viên kim cương “gần như không thể tồn tại”

Phát hiện 2 viên kim cương “gần như không thể tồn tại”

(NLĐO) - Hai trạng thái đối lập khác thường cùng tồn tại trong mỗi viên kim cương, cung cấp những hiểu biết chưa từng có về thế giới bên trong Trái Đất.

NASA cử tàu đi xem xét vầng hào quang ma quái của Trái Đất

(NLĐO) - Vành địa hoa là tầng khí quyển mới được khám phá của Trái Đất, chỉ phát sáng ở dải cực tím của quang phổ và chạm đến Mặt Trăng.

Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.

hóa thạch loài mới ngư long quái vật biển bò sát biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo