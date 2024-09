Lũ báo động ở Thái Nguyên, nhiều người dân kêu cứu

Chiều nay 9-9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết trên sông Cầu, lũ đang lên nhanh và diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu.

Hàng chục chiếc xe ôtô bị ngập tại TP Thái Nguyên. Ảnh: Facebook

Theo đó, các trạm thủy văn Gia Bẩy và trạm thủy văn Chã, Đài Khí tượng thông tin lũ đang tiếp tục có xu thế tăng. Tại Trạm thủy văn Gia Bẩy, mực nước lũ lúc 13 giờ đạt mức 2.850 cm, cao hơn 150 cm so với Báo động cấp III và cao hơn 36 cm so với trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 2-7-1959, hiện đang tiếp tục có xu thế tăng chậm.

Tại trạm thủy văn Chã lúc 13 giờ là 854 cm, cao hơn 54 cm so với báo động cấp I và tiếp tục có xu thế tăng. Cơ quan Khí tượng thuỷ văn cảnh báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh. Tại Trạm thủy văn Chã, đỉnh lũ có khả năng lên trên báo động cấp 3 vào đêm mai 10-9.

"Đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải"- Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3.

Có nơi ngập sâu cả mét. Ảnh: Facebook

Khu vực phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên). Ảnh: Facebook

Lực lượng chức năng cho biết TP Phổ Yên, TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình... xảy ra ngập úng, nước lũ dâng cao, có nơi hơn 70 cm, thời gian ngập 12-24 giờ, có nơi thời gian ngập úng lâu hơn.

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa những người già, trẻ nhỏ về nơi an toàn. Ảnh: Facebook

Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, nước uống, đèn pin và thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Cũng trên mạng xã hội, nhiều người dân và tổ chức hướng dẫn người dân gặp khó khăn, đồng thời chia sẻ những vật dụng còn đang thiếu.

Nhiều nơi ngập sâu trong nước. Ảnh: Facebook

Nước lũ chia cắt gây đảo lộn sinh hoạt đời sống người dân. Ảnh: Facebook

Nhiều người lên mạng cầu cứu và được hỗ trợ nhiệt tình. Ảnh: Facebook