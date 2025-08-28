HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 30 phút khi lũ quét bất ngờ đổ về, nhà cửa đổ sập, ngập chìm trong bùn đất, người dân bản Chiềng ở Thanh Hóa hô hoán tháo chạy

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn khiến nhiều bản làng xảy ra sạt lở, lũ quét gây thiệt hại lớn do mưa bão gây ra.

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 1.

Cảnh nhà cửa ở thôn Chiềng (xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) tan hoang sau trận lũ quét sau bão số 5

Đặc biệt, tại bản Chiềng (xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) lũ quét bất ngờ ập tới khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng.

Chị Hà Thị Thúy (ngụ bản Chiềng) chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút kinh hoàng lũ quét tràn về. "Khoảng 8 giờ ngày 26-8, khi cả nhà tôi gồm 8 người (có cả già, cả trẻ nhỏ) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về. Nhà tôi chỉ kịp hô hoán nhau cùng người dân trong bản tháo chạy khỏi nhà"- chị Thúy kể.

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 2.
Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 3.

Mưa lũ đã xô đổ nhiều ngôi nhà chỉ trong tích tắc

Sau khi tháo chạy khỏi ngôi nhà, khoảng 30 phút sau, người dân bản Chiềng trở về thì chứng kiến khung cảnh tan hoang khi nhiều ngôi nhà bị đất đá từ trên đồi ập tới thổi bay, nhiều ngôi nhà bị nước lũ xô đổ xiêu vẹo, bùn đất ngập khắp nơi.

"Rất may trận lũ quét ập tới vào ban ngày, khi người dân vẫn đang còn thức, chứ nếu nó xảy ra trong đêm tối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra"- người dân bản Chiềng kể.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Nhân, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn xã có 21 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trong đó, thôn (bản) Chiềng có 6 nhà (4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); thôn Lửa 4 nhà (1 nhà bị sạt lở trượt nhà xuống đường hoàn toàn); thôn Na Nghịu 6 nhà…

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 4.

Một ngôi nhà bị đất đá phía sau đổ xuống gây hư hỏng nghiêm trọng

Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết toàn xã có 520 hộ dân bị cô lập, 21 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã đã tổ chức di dời 83 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Công an vượt núi, băng rừng ứng cứu người dân bị lũ quét

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn.

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 5.

Công an tỉnh Thanh Hóa "cõng" hàng băng rừng, vượt núi vào hỗ trợ dân vùng lũ

Để tiếp tế thực phẩm cho người dân đang bị cô lập, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt 10 km đường rừng, men theo bờ suối để cõng, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: Bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống tới hỗ trợ người dân tại các bản đang bị cô lập.

Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các khu vực bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở xã Yên Nhân.

Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy, cả bản tan hoang- Ảnh 6.

Kịp thời hỗ trợ hàng hóa tới người dân kịp thời

Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10 giờ sáng 28-8, đơn vị đã thu dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân.

Tuy nhiên, tuyến đường từ trung tâm xã vào 3 bản bị cô lập là bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô vẫn rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ phải lội suối và đi bộ vài cây số từ trung tâm xã để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho bà con. Lực lượng cứu hộ phải chia làm 3 mũi, di chuyển bộ và lội suối để vận chuyển lương thực vào vùng cô lập.

Đến 14 giờ ngày 28-8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận được xã miền núi Yên Nhân - nơi có 520 hộ dân ở các bản vùng cao bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 5 - để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân.

    Thông báo