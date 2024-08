Lừa bán "bong bóng cá lạc", chiếm đoạt 234 triệu đồng

Ngày 13-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành vừa bắt khẩn cấp Phạm Đăng Trình (SN 2001, trú thôn An Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Đăng Trình

Theo điều tra, ngày 26-6, anh Phan Văn Tùng (SN 1985, trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) nhắn tin qua ứng dụng Zalo với một người không quen biết để mua bong bóng cá lạc (bong bóng lấy từ trong ruột cá ra phơi khô).

Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Tùng đã chuyển 234 triệu đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không gửi lô hàng như thỏa thuận. Anh Tùng gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Sau đó, anh Tùng đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành. Qua điều tra, Công an huyện Núi Thành xác định Phạm Đăng Trình là người đã thực hiện hành vi nêu trên.

Trình khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã sử dụng hình ảnh lô hàng "bong bóng cá lạc" để nhắn tin cho anh Tùng, mục đích là để anh Tùng tin tưởng, thỏa thuận giá cả và chuyển tiền cho Trình.

Khi anh Tùng đồng ý mua và chuyển số tiền 234 triệu đồng, Trình đem tiêu xài cá nhân, cắt liên lạc với anh Tùng.