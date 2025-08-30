Vài tuần trở lại đây, khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày còn chưa bắt đầu, các trò lừa đảo đặt phòng khách sạn, resort, dịch vụ vui chơi giải trí giá rẻ đã nở rộ trên các mạng xã hội.

Tràn ngập fanpage giả mạo để lừa đảo đặt phòng khách sạn

Chị Minh Tâm (ngụ Đồng Nai) sau khi thấy fanpage của một khách sạn 4 sao ở phường Vũng Tàu (TP HCM) với hàng chục ngàn người theo dõi, hình ảnh sang trọng, giá phòng "ưu đãi" hấp dẫn, chị đã tin tưởng đặt 2 phòng cho gia đình trong kỳ nghỉ lễ, rồi mất tiền cọc vì bị lừa.

Theo lời chị Minh Tâm, fanpage của khách sạn này trả lời rất nhanh, gửi cả hình ảnh phòng, thực đơn buffet… Đối tượng lừa đảo yêu cầu chị chuyển khoản đặt cọc 3 triệu đồng để giữ chỗ. "Tôi nghĩ khách sạn lớn không thể lừa, nên yên tâm chuyển tiền. Sau khi đọc cảnh báo lừa đảo, tôi liên hệ lại mới biết mình bị lừa" - chị Tâm kể.

Một số fanpage giả mạo chỉ vừa đổi tên trong thời gian ngắn. Ảnh nhỏ: Một khách sạn chính chủ đăng bài cảnh báo về việc fanpage bị giả mạo .Ảnh chụp từ màn hình: TR.NGUYỄN

Anh Thanh Hoàng (ngụ TP HCM) kể vài ngày trước anh tìm phòng khách sạn cho cả gia đình đi Vũng Tàu dịp lễ 2-9. Thấy một fanpage quảng cáo khách sạn 4 sao, giá chỉ 1,5 triệu đồng/đêm nên anh nhắn tin định đặt nhưng bên kia yêu cầu đặt cọc 50% nên anh nghi ngờ. "Hầu hết các khách sạn lớn đều không yêu cầu đặt cọc, ngay cả đặt qua các nền tảng du lịch trực tuyến cũng vậy nên tôi nghi ngờ. Tôi gọi trực tiếp vào số điện thoại chính thức của khách sạn mới biết fanpage đó là giả mạo" - anh Hoàng nói.

Theo các cơ sở lưu trú tại Vũng Tàu, chiêu trò giả mạo fanpage khách sạn, resort thường xuyên lặp lại vào các mùa cao điểm du lịch. Đại diện khách sạn Ngọc Hạnh (đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu) cho biết: "Fanpage khách sạn bị giả mạo rất nhiều. Không ít khách chuyển khoản số tiền lớn rồi tìm đến lễ tân mới biết mình bị lừa. Thậm chí, có trường hợp kẻ gian gửi link giả, chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tài khoản, có khách mất đến 80 triệu đồng".

Khách sạn Malibu Vũng Tàu cũng xác nhận từng nhận nhiều phản ánh tương tự. Đơn vị này khuyến cáo du khách nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín hoặc gọi xác minh trực tiếp vào số điện thoại công bố chính thức của khách sạn.

Giám đốc kinh doanh một khách sạn 4 sao ở TP HCM chia sẻ chị có trong nhóm chat gồm rất nhiều quản lý của các khách sạn 3-5 sao trên địa bàn, và thường xuyên nghe kể các trường hợp "méo mặt" khi bị mạo danh fanpage. "Các đối tượng lừa đảo không chỉ xây dựng fanpage giả mạo bắt mắt và các hóa đơn thanh toán, đặt phòng, chuyển khoản… đều rất chuyên nghiệp. Ngay cả số tài khoản nhận tiền khách sạn cũng bị kẻ gian làm giả, khiến rất nhiều người bị lừa" - giám đốc khách sạn này nói.

Không chỉ ở Vũng Tàu, nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết hay TP HCM, tình trạng giả mạo fanpage resort, khách sạn 4-5 sao xuất hiện rất nhiều với giao diện, thông tin, hình ảnh đẹp hơn cả các trang thật. Một số trang chỉ mới đổi tên từ tháng 7-2025 nhưng có lượng tương tác rất cao, có cả tích xanh "chính chủ" khiến nhiều người tin tưởng và bị lừa. Đặc biệt, đối tượng lừa đảo rất nhiệt tình và chuyên nghiệp khi trả lời tin nhắn, thường yêu cầu khách chuyển khoản từ 30% - 50% tiền phòng để đặt cọc, hối thúc khách nhanh chóng chuyển tiền để hưởng được giá siêu rẻ. Nhiều người vì sợ mất cơ hội nên làm theo. Đến ngày nhận phòng mới biết mình bị lừa.

Kiểm tra kỹ trước khi đặt phòng

Trước tình trạng này, nhiều người đã lên các hội nhóm du lịch để cảnh báo về các fanpage giả mạo khách sạn, khuyến mãi "giá rẻ bất ngờ" nhằm hạn chế lừa đảo.

Trong khi đó, lãnh đạo một số khách sạn cho biết để ứng phó với tình trạng giả mạo, họ đã tính đến chuyện đăng ký tích xanh chính chủ nhằm tạo sự yên tâm cho du khách. Có điều, một số fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh khiến nhiều người hoang mang.

Ở góc độ quản lý, UBND phường Vũng Tàu khuyến cáo du khách nên đặt phòng, dịch vụ thông qua các kênh chính thống. Tốt nhất là liên hệ trực tiếp với khách sạn, cơ sở lưu trú hoặc đặt qua các website, ứng dụng đặt phòng uy tín đã được xác thực, thay vì giao dịch qua Facebook, Zalo cá nhân thiếu thông tin pháp lý.

Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra, đối chiếu địa chỉ, số điện thoại từ nhiều nguồn khác nhau; đồng thời yêu cầu nơi lưu trú cung cấp hóa đơn hoặc phiếu xác nhận đặt phòng có đầy đủ thông tin. Du khách không nên chuyển toàn bộ số tiền trước. Nếu có, thì chỉ nên ưu tiên đặt cọc qua tài khoản ngân hàng chính chủ của khách sạn hoặc doanh nghiệp, tuyệt đối tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Sở Du lịch Hà Nội cũng có văn bản cảnh báo về tình trạng tương tự. Theo cơ quan này, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là giả danh khách sạn, homestay nổi tiếng; niêm yết giá phòng rẻ bất thường để dụ khách; yêu cầu khách chuyển tiền cọc trước qua tài khoản cá nhân, ví điện tử rồi viện cớ lỗi để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Khi một khách sạn, homestay có nhiều trang web hoặc fanpage trùng tên, cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường như: mới tạo lập, đổi tên gần đây nhưng đăng tải quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam; dùng nhiều tài khoản ảo (mới tạo lập, hình ảnh đại diện trống) để bình luận, đánh giá tốt. Khi đặt phòng, yêu cầu khách sạn, homestay cung cấp thông tin về số điện thoại, địa chỉ, giấy phép kinh doanh.

Tích xanh không phải là bảo chứng tuyệt đối Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết dấu tích xanh trên Facebook chỉ đơn thuần xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, chứ không đồng nghĩa với việc đó là trang uy tín. Theo ông, nhiều người dùng tại Việt Nam vẫn đang hiểu nhầm về ý nghĩa của biểu tượng này. Đại diện Meta cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến tình trạng giả mạo, lừa đảo trên nền tảng. Công ty khuyến nghị người dùng tận dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để báo cáo, xử lý vi phạm, thay vì phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài. Song song, Meta cũng mở kênh riêng cho cộng đồng Việt Nam nhằm tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh chính sách phù hợp. Ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty OneAds Digital, cảnh báo việc lợi dụng tích xanh để lừa đảo ngày càng tinh vi, nhất là trong dịp cao điểm như lễ, Tết. Các fanpage giả mạo khách sạn, nhà hàng có thể bùng phát mạnh; thậm chí một số đối tượng còn hack fanpage đã có tích xanh rồi đổi tên để chiếm đoạt lòng tin. "Người dùng không nên xem tích xanh là bảo chứng tuyệt đối. Trước khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin và xác minh nguồn gốc fanpage" - ông Đức nhấn mạnh.



