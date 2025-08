Ngày 3-8, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Thức (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) và Quàng Xuân Hùng (SN 1990, trú tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Văn Thức tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo điều tra, Nguyễn Văn Thức và Quàng Xuân Hùng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, dùng sim điện thoại không chính chủ để trao đổi với nhau, sử dụng biển số xe ô tô, giấy phép lái xe, căn cước công dân giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 1-2023, 2 bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm trên 152 tấn mủ cao su đông nguyên liệu (trị giá trên 2,7 tỉ đồng) của Công ty cổ phần Cao su Lai Châu.

Tuy nhiên, đến tháng 2-2025, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu mới trình báo nội dung sự việc đến cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã cử nhiều tổ trinh sát xác minh tại nhiều địa phương như tỉnh Lai Châu, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai (cũ)… để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Quàng Xuân Hùng Tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Hùng và Thức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi chiếm đoạt trên 152 tấn mủ cao su đông nguyên liệu, 2 bị can đã tìm cách vận chuyển số mủ cao su trên vào tỉnh Đồng Nai để bán. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 2,7 tỉ đồng.