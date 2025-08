Kẻ lừa đảo ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã

Ngày 1-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết sau thời gian xác minh, truy bắt và vận động, đối tượng Danh Quanh (SN 1980; ngụ tỉnh An Giang) vừa đến công an đầu thú. Quanh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Danh Quanh đến công an đầu thú sau thời gian trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12-2023 và tháng 1-2024, Danh Quanh cùng một số đối tượng đã bàn bạc cùng nhau dẫn 7 người mua lúa đến những thửa đất của người dân tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) để ký nhiều hợp đồng mua bán rồi chiếm đoạt tiền cọc trên 5,7 tỉ đồng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Danh Quanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Quanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16-7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Quanh.

Bị can Danh Quanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan vụ án để xử lý.

Chiều 1-8, tin từ Công an xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Lý Hùng (SN 1994, ngụ xã Sơn Tiến) sau hơn 1 năm trốn truy nã. Nguyễn Lý Hùng bị bắt giữ sau hơn 1 năm trốn truy nã (ảnh Công an Hà Tĩnh) Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2023, Hùng điều khiển ô tô tải gây tai nạn giao thông khiến cháu L.T.G (11 tuổi, ngụ xã Sơn Tiến) bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 80%. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đã nhiều lần vận động Hùng ra đầu thú, nhưng đối tượng không chấp hành. Xét thấy Hùng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lẩn trốn, lực lượng công an đã cử trinh sát theo dõi, lần theo manh mối của đối tượng. Đến sáng 31-7, công an phát hiện và bắt giữ Hùng khi đối tượng này vừa trốn về nhà bố mẹ tại xã Sơn Tiến. Trước đó, Hùng đã bị TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (cũ) tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" nhưng cũng không chấp hành bản án. Vĩnh Gia