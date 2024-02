Lừa đảo thi công, mua bán nhà gỗ, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố có liên quan bắt 32 đối tượng giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỉ đồng