HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Luật Phòng bệnh: Người dân được lợi gì?

N.Dung

(NLĐO) - Luật Phòng bệnh mở ra quyền lợi mới cho người dân, từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm đến phòng bệnh chủ động ngay tại cộng đồng.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng bệnh, nhằm khắc phục những bất cập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Luật thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Luật Phòng bệnh: Người dân được lợi gì? - Ảnh 1.

Luật Phòng bệnh hướng tới phòng ngừa sớm, nâng cao sức khỏe người dân

Luật Phòng bệnh đặt nền tảng mới cho y tế dự phòng

PGS-TS Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Luật Phòng bệnh tạo bước chuyển căn bản cho hệ thống y tế dự phòng, khắc phục những tồn tại kéo dài nhiều thập kỷ. Luật giao Chính phủ quy định thống nhất tổ chức cơ sở y tế dự phòng, đồng thời kiện toàn hệ thống theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Luật chuyển mạnh trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nhấn mạnh phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời khẳng định trách nhiệm ngân sách nhà nước trong bảo đảm đầu tư cho y tế dự phòng, gắn với chính sách đãi ngộ và cơ chế chủ động thu nhập cho đội ngũ tuyến cơ sở, qua đó giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Để bảo đảm nguồn nhân lực lâu dài, Nhà nước có chính sách cấp học bổng cho sinh viên, học viên sau đại học trong các lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng, ưu tiên người đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo và khu vực khó khăn.

Bác sĩ Phạm Hùng, Trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng (Cục Phòng bệnh), cho biết việc ban hành Luật Phòng bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm được quy định ở cấp độ luật. 

Các nhóm giải pháp trọng tâm gồm kiểm soát yếu tố nguy cơ (liên quan hành vi, lối sống, rối loạn chuyển hóa, ô nhiễm môi trường); phát hiện sớm, dự phòng bệnh; và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Khám định kỳ để giảm gánh nặng bệnh tật

Theo PGS Mạnh, Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, với nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân. Đáng chú ý, Luật chuyển từ tư duy "có bệnh mới chữa" sang phòng bệnh chủ động, quy định khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm theo nhóm đối tượng, góp phần kiểm soát yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và giảm chi phí y tế cho xã hội.

Luật Phòng bệnh: Người dân được lợi gì? - Ảnh 2.

Tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng trong phòng bệnh

Khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí giữ vai trò then chốt trong phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, giúp người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tư vấn và can thiệp kịp thời ngay từ giai đoạn đầu.

Luật cũng bảo đảm quyền tiếp cận công bằng vắc-xin, sinh phẩm theo lứa tuổi trong suốt vòng đời; đồng thời khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh. Các nhóm yếu thế như người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo được ưu tiên tiếp cận dịch vụ.

Luật quy định kinh phí khám sức khỏe định kỳ được chi trả từ người sử dụng lao động, ngân sách nhà nước, quỹ BHYT, quỹ phòng bệnh và các nguồn hợp pháp khác, với chi tiết thực hiện do Chính phủ quy định. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư cho y tế dự phòng.

Theo bác sĩ Phạm Hùng, bệnh không lây nhiễm hiện chiếm hơn 78% số ca tử vong và 74% gánh nặng bệnh tật, với xu hướng ngày càng trẻ hóa, đặt ra thách thức lớn cho y tế Việt Nam.

Luật Phòng bệnh: Người dân được lợi gì? - Ảnh 3.

Bác sĩ tư vấn miễn phí chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt cho người dân

Trước thực trạng này, Luật Phòng bệnh đặt trọng tâm vào phòng ngừa sớm ngay từ cộng đồng, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa sức khỏe và phát triển các mô hình cộng đồng, trường học, nơi làm việc an toàn nhằm giảm yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Luật Phòng bệnh đặt trọng tâm vào phòng ngừa sớm từ cộng đồng, thúc đẩy lối sống lành mạnh, giảm yếu tố nguy cơ, đồng thời ưu tiên dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm nâng cao tầm vóc người Việt. 

Bộ Y tế kỳ vọng Luật sẽ tạo nền tảng pháp lý bền vững, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Người dân phải làm gì khi có dịch?

Theo Luật Phòng bệnh, mỗi cá nhân có trách nhiệm chủ động phòng lây nhiễm, kịp thời khai báo khi phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và phối hợp với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch. Luật cũng nghiêm cấm che giấu ca bệnh, cố ý làm lây lan mầm bệnh hoặc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Cá nhân được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh.

Các biện pháp phòng bệnh được luật hóa gồm tiêm vắc-xin, giám sát và khai báo bệnh truyền nhiễm, đánh giá nguy cơ, cảnh báo sớm, điều tra và xử lý ổ dịch, công bố thông tin dịch bệnh.


Tin liên quan

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phòng bệnh từ sớm, toàn diện chính là đầu tư cho tương lai

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phòng bệnh từ sớm, toàn diện chính là đầu tư cho tương lai

(NLĐO) - PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng “phòng bệnh” là chiến lược trọng tâm để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

50 năm ngành Y tế TP HCM: Từ phòng bệnh sơ sài đến kỳ tích y học

(NLĐO) - Sau 50 năm, ngành Y tế TP HCM vươn lên mạnh mẽ, không chỉ là trung tâm y tế lớn nhất cả nước mà còn là nơi tiên phong của những kỳ tích y học.

Phòng bệnh cho trẻ trước mùa tựu trường

Bên cạnh niềm vui của trẻ nhỏ ngày tựu trường là nỗi lo về sức khỏe của trẻ trước nguy cơ dịch bệnh, trong đó đáng lo nhất là sởi và sốt xuất huyết... đang có xu hướng gia tăng

khám sức khỏe khám sức khỏe định kỳ y tế dự phòng chính sách đãi ngộ khám bệnh miễn phí khám sức khoẻ phòng bệnh miễn phí Luật Phòng bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo