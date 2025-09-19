HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật Luật sư của bạn

Luật quy định ra sao về hành vi độ, chế xe điện?

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ)

(NLĐO) - Người độ, chế xe điện để pin sử dụng lâu hơn sẽ vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu

Thời gian qua, nhiều vụ xe đạp, xe máy điện đang lưu thông thì pin có dấu hiệu tỏa khói dẫn đến cháy, nổ. 

Nhiều chủ tiệm sửa xe cho rằng một phần là do các chủ phương tiện độ, chế pin để pin chạy lâu hơn. Việc độ pin có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cháy nổ. Vậy khi người dân mua xe điện về độ, chế lại pin sẽ bị xử lý ra sao? (Bạn đọc Thu Huyền, ngụ phường Khánh Hội, TP HCM)

Luật quy định ra sao về hành vi độ, chế xe điện?- Ảnh 1.

Xe điện tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Nguyễn Hải

Hành vi tự ý độ, chế pin hoặc các bộ phận của xe đạp, xe máy điện là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Giao thông đường bộ vì rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người sử dụng. Pháp luật quy định cụ thể như sau:

- Điều 32 Khoản 8 Nghị định 168/2024/ND-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định mức xử phạt với hành vi tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính của xe mô tô, xe gắn máy.

Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe"

Như vậy hành vi "độ" pin xe máy điện, xe đạp điện làm thay đổi điện áp, dung lượng, kết cấu, hệ thống điện là hành vi thay đổi đặc tính của xe, và thuộc hành vi bị xử phạt theo Điều 32 nói trên.

- Ngoài hành vi phạt tiền, cá nhân, tổ chức còn bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của xe

- Nếu hành vi này gây ra hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ gây thương vong, còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự 2017, về các tội như: Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (Điều 313).

Độ, chế pin xe điện là hành vi vi phạm pháp luật do làm thay đổi đặc tính kỹ thuật, kết cấu của xe. Người dân tuyệt đối không nên tự ý độ pin kéo dài thời gian sử dụng mà chỉ nên sử dụng pin chính hãng, được cơ quan chuyên môn chứng nhận an toàn để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển sang xe điện, kèm hỗ trợ

Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển sang xe điện, kèm hỗ trợ

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội và TP HCM công bố sớm lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng "bắt tay" Thế Giới Di Động mở 2.000 trạm sạc, đổi pin xe điện

(NLĐO) - Với việc hợp tác cả hai sẽ mở 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Việt Nam thuộc nhóm thị trường dẫn đầu tốc độ phát triển xe điện

Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E đã so sánh tỉ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới.

xe điện xe máy điện xe đạp điện vi phạm pháp luật xử lý nghiêm luật giao thông đường bộ mất an toàn
