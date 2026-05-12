Luật sư nói gì về việc nghi phạm trong vụ thảm án ở Tây Ninh tử vong?

Ngày 12-5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An xác nhận Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi; ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con nhỏ gây rúng động dư luận - đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày sau thời gian điều trị.

Trưa cùng ngày, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận nghi phạm Phú đã tử vong.

Con hẻm xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận ở Tây Ninh vào ngày 3-5. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú, người bị xác định ra tay sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi tại Tây Ninh đã tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An do suy đa tạng, suy hô hấp cấp và diễn tiến nặng.

Liên quan vụ việc, luật sư – thạc sĩ Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty luật Thiên Hương, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng sau khi tiếp nhận tin báo và xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Luật sư – thạc sĩ Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty luật Thiên Hương, Đoàn Luật sư TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo luật sư Lương, khi xác định Nguyễn Tấn Phú là người trực tiếp gây ra vụ án, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo khoản 1 Điều 110 Bộ Luật Tố tụng Hình sự để phục vụ điều tra.

"Khi có đầy đủ các căn cứ để khẳng định Nguyễn Tấn Phú là người thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra căn cứ khoản 1 Điều 179 Bộ Luật Tố tụng Hình sự để ra quyết định khởi tố bị can đối với Phú về một hoặc một số tội danh cụ thể quy định trong Bộ Luật Hình sự" - luật sư Lương nhận định.

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo chí mà luật sư tiếp cận, cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phú trước khi người này tử vong. Do đó, căn cứ khoản 7 Điều 157 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết..." cùng khoản 1 Điều 230 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Phú.

Luật sư Lê Kiên Lương cũng nhấn mạnh, trong trường hợp cơ quan điều tra xác định ngoài Nguyễn Tấn Phú còn có đồng phạm khác tham gia gây án thì những người này vẫn có thể bị khởi tố bị can và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với vị trí, vai trò, tính chất và mức độ hành vi của mình trong vụ án.

"Có thể Nguyễn Tấn Phú là người trực tiếp gây ra vụ thảm án đã chết thì Cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với Phú. Còn các đồng phạm khác (nếu có) vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình" - luật sư Lương nêu quan điểm.

Trước đó, trưa 3-5, tại căn nhà cấp 4 ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Phú bị cho là đã dùng hung khí tấn công 4 người trong gia đình gồm vợ, con nhỏ 2 tháng tuổi và cha mẹ ruột. Vụ việc khiến vợ và con của Phú tử vong, cha mẹ ruột bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi bị khống chế, do có biểu hiện bất thường, Phú được đưa vào bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực hành vi của Phú tại thời điểm xảy ra vụ án. Trong quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe của Phú chuyển biến nặng và tử vong vào sáng 12-5.



