Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Tây Ninh triệt phá vụ 3 tấn hạt nêm giả tuồn ra thị trường - Ảnh 1.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (còn gọi Út Hương, 47 tuổi) và Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM), cùng Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra, trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các địa bàn giáp ranh, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động sản xuất hàng giả.

Tây Ninh triệt phá vụ 3 tấn hạt nêm giả tuồn ra thị trường - Ảnh 2.

Đối tượng Dương Hoàng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngày 30-1-2026, nhiều tổ công tác bất ngờ kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm giả, gồm bột ngọt và hạt nêm mang nhãn hiệu nổi tiếng như AJINOMOTO, KNOR.

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa thành phẩm, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất.

Bước đầu, các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận để thu lợi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Điều tra đường dây rầm rộ khai thác, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép ở Tây Ninh

Điều tra đường dây rầm rộ khai thác, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đang điều tra nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển đất mặt ruộng trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Xử lý nghiêm kẻ tung tin bịa đặt trên mạng về vụ thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh phối hợp A05 xử lý tin bịa đặt, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng gây rúng động dư luận.

Tây Ninh lại xảy ra án mạng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra Tây Ninh Cơ quan Cảnh sát Cảnh sát điều tra hạt nêm giả bột ngọt giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo