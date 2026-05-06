Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (còn gọi Út Hương, 47 tuổi) và Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM), cùng Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra, trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các địa bàn giáp ranh, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động sản xuất hàng giả.

Đối tượng Dương Hoàng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngày 30-1-2026, nhiều tổ công tác bất ngờ kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm giả, gồm bột ngọt và hạt nêm mang nhãn hiệu nổi tiếng như AJINOMOTO, KNOR.

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa thành phẩm, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất.

Bước đầu, các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận để thu lợi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.