Chiều 1-12, thượng tá Ngô Thanh Vũ, Trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xác nhận có vụ "bể hụi" tại địa phương, công an địa phương phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hơn 70 người kéo đến nhà bà Đ. để đòi nợ.



Hơn 70 người đến đòi nợ sau khi chủ hụi tuyên "bể hụi" 22 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

"Công an thị xã đã nhận được 109 đơn tố cáo bà Đ. có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 22 tỉ đồng. Chúng tôi đang tiếp nhận và chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xử lý" - thượng tá Ngô Thanh Vũ, cho biết.

Theo anh L., một trong những người tham gia chơi hụi, do thấy nhà bà Đ.T.Đ. (ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) rất khang trang, con cái có nghề nghiệp nên gia đình anh tin tưởng chơi nhiều đầu hụi do bà Đ. làm chủ. Từ năm 2018 đến nay, bà Đ. và O. (con gái bà Đ.) điều hành nhiều đầu hụi, từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Hụi được khui theo ngày, tuần và tháng, người chơi hụi ở nhiều nơi như Tân Châu, Châu Đốc, An Phú, Phú Tân, … Ban đầu, bà Đ. khui hụi rồi trả tiền đủ, chỉ 3 tháng gần đây, bà Đ. vẫn khui hụi, nhưng không trả tiền cho người được hốt hụi. Ai đến nhà đòi tiền thì bị con gái bà Đ. chửi mắng, đánh đập, thậm chí thách thức thưa kiện.

Đến ngày 29-11, bà Đ. và O. tuyên "bể hụi". Sau đó, hơn 70 người bức xúc kéo đến nhà bà Đ. đòi nợ. Lúc này, có 4 người lạ mặt được cho là do bà Đ. thuê để bảo vệ gia đình bà. Đôi bên xảy ra cự cãi, ẩu đả. Công an xã Châu Phong phải đến can thiệp và nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông, mời tất cả người có mặt về trụ sở làm việc.

"Vụ bể hụi này, gia đình tôi bị thiệt hơn 4,5 tỉ đồng. Đó là tiền gốc, còn tiền lời nữa thì nhiều lắm" - anh L. bức xúc, nói.