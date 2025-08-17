HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lực lượng Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 17-8, lực lượng CAND đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND.

Theo đó, để ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ Công an trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất cho lực lượng Công an nhân dân vì đã có bề dày truyền thống, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND và trao Bằng Huân chương tặng các lãnh đạo Bộ Công an.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng lực lượng CAND Bức trướng với dòng chữ: "Lực lượng CAND tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xin lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm hết sức ý nghĩa hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Bằng Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Bằng Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Công an nhân dân

"Chúng tôi xác định, đây là những chủ trương định hướng lớn, mệnh lệnh chỉ huấn quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời là nguồn động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khơi dậy và hun đúc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc"- Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Lực lượng Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự tham gia, giúp đỡ có hiệu quả của nhân dân và bạn bè, đối tác quốc tế đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của đất nước và công tác xây dựng lực lượng CAND trong 80 năm qua.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ kỷ niệm

"Toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, bồi đắp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, tiên phong, đi đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; hiệp đồng tác chiến hiệu quả với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam Anh hùng; bồi đắp thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam Anh hùng; mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân

(NLĐO)- Tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân.

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương lực lượng Công an nhân dân

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

