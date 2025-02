Lực lượng công an tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Sáng 4-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với lãnh đạo Bộ Công an. Về phía Bộ Công an, có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện các đơn vị thuộc bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội trong năm 2024; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cùng lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong năm qua, các loại tội phạm được đẩy lùi, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, nhất là tội phạm về ma túy, về trật tư an toàn giao thông, các dạng tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông, hạn chế được tình trạng người dân uống rượu bia tham gia giao thông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương lực lượng công an tiên phong đi đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình này được các địa phương, bộ ngành khác học tập làm theo.

Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật liên quan đến ngành công an như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024, Luật Dữ liệu 2024...Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trân Thanh Mẫn mong lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và tham gia cùng Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lực lượng công an triển khai các luật đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện theo đúng luật pháp.

Về phía Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tình hình đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua. Bộ Công an đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Trong đó, Bộ triển khai Đề án 483 về phòng chống tội phạm ma túy, triển khai sắp xếp mô hình tiếp nhận những người sau cai nghiện ma túy.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc thực hiện Nghị định 168 ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ tạo cho người dân có ý thức tham gia giao thông, thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Đặc biệt, việc phạt nguội đạt hiệu quả cao trong việc thực thi pháp luật của người tham gia giao thông.

Người đứng đầu Bộ Công an cho biết bộ đang triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024. Theo đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, giảm đến 30% các thủ tục hành chính liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định kế thừa kết quả trong việc tinh gọn bộ máy, ngành công an đang sẵn sàng để thực hiện việc tinh gọn từ trung ương đến địa phương.