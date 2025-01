Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Công an TP HCM

Sáng 5-1, Công an TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2025.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo TP HCM trao đổi trước giờ khai mạc hội nghị

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP HCM - chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy TP HCM dự hội nghị sáng 5-1

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2024; tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2024, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm qua và phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2025 trong lực lượng Công an TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể thuộc Công an TP HCM

Theo thống kê của Công an TP HCM, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo VKSND TP HCM và các cơ quan chức năng dự hội nghị

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%); tội phạm đường phố được đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ (án cướp tài sản giảm 11,11%, khám phá đạt 92,05%; án cướp giật tài sản giảm 26,92%, khám phá đạt 91,61%).

Với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, công an đã phát hiện, triệt phá nhiêu đường dây, tổ chức lớn. Trong đó, phát hiện, đấu tranh 1.357 vụ, 1.467 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 1.121 vụ, 1.138 đối tượng vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được chuyển biến tích cực với phương châm "giảm cầu, kiểm soát nguồn cung". Công an phát hiện 3.162 vụ 8.163 đối tượng, tăng 1.085 vụ, tương ứng 52,24% và thu giữ hơn 1,14 tấn ma túy các loại.