Lực lượng Mỹ và Syria cùng tấn công IS, xóa sổ hàng loạt cơ sở vũ khí

Quân đội Mỹ hôm 30-11 tuyên bố họ đã phá hủy 15 địa điểm chứa vũ khí của IS ở miền Nam Syria.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), họ và lực lượng Syria đã xác định và phá hủy các cơ sở lưu trữ trên khắp tỉnh Rif Damashq trong nhiều cuộc không kích và đánh thuốc nổ trên bộ, được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 27-11.

“Chiến dịch phối hợp này đã phá hủy hơn 130 súng cối và rốc-két, nhiều súng trường tấn công, súng máy, mìn chống tăng và vật liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế” - CENTCOM thống kê.

IS đang tìm cách tái thiết và tập hợp lại. Ảnh: X

Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM, phát biểu hôm 30-11: “Chiến dịch này đảm bảo những thành quả lâu dài đạt được trước IS”.

IS là nhóm phiến quân từng áp đặt chế độ cai trị Hồi giáo cực đoan lên hàng triệu người ở Syria và Iraq. Nhóm này phần lớn đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu đẩy lui cách đây vài năm nhưng đang tìm cách tái thiết và tập hợp lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết “sẽ làm mọi thứ có thể để Syria thành công” sau cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 10-11.

Một trong những mục tiêu chính của ông al-Sharaa trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump là thúc đẩy việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của Mỹ đối với nước này.

Trong khi đó, Syria đã tiến hành các hoạt động phòng ngừa trên toàn quốc nhắm vào các chi nhánh của IS trong những ngày trước cuộc đàm phán tại Washington.