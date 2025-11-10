HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống lâm thời Syria thăm Mỹ

Cao Lực

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump trong ngày 10-11 nhằm tìm kiếm nguồn viện trợ cho nước mình

Syria hiện gặp nhiều thách thức trong nỗ lực tái thiết sau 13 năm chiến tranh tàn khốc. Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết có thể lên đến 216 tỉ USD.

Với Mỹ, một trong những mục tiêu chính là thuyết phục Syria tham gia liên minh do Washington đứng đầu để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong lúc ông Ahmed al-Sharaa đến Mỹ, Bộ Nội vụ Syria hôm 8-11 thông báo mở chiến dịch truy quét IS trên toàn quốc. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria cho biết ít nhất 71 người đã bị bắt giữ.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một tổng thống Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập vào năm 1946. Trước chuyến thăm, nhà lãnh đạo Syria đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump loại khỏi "danh sách khủng bố". Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã bỏ phiếu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào ông Ahmed al-Sharaa.

Tổng thống lâm thời Syria thăm Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi hồi tháng 5-2025 Ảnh: AP

Ông Ahmed al-Sharaa từng lãnh đạo phong trào Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - một nhánh có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria. Tuy nhiên, lực lượng của ông đã tách khỏi mạng lưới này vào một thập kỷ trước, sau đó chống lại IS. Từ khi ông lên nắm quyền cuối tháng 3-2025, chính phủ chuyển tiếp của Syria đã tìm cách cắt đứt với quá khứ bạo lực và tạo dựng hình ảnh ôn hòa hơn, dễ được người dân trong nước và cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Vào tháng 9, ông Ahmed al-Sharaa trở thành nhà lãnh đạo Syria đầu tiên trong nhiều thập kỷ phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở TP New York - Mỹ. Trước đó, ông và Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp đầu tiên ở thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi hồi tháng 5.

