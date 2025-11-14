Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới

Đào Tùng - Ảnh: Loan Kim

(NLĐO) - Lãnh ấn tiên phong tranh tài tại Giải Vô địch thế giới năm 2025, Phạm Văn Mách mang về tấm HCV đầu tiên cho thể hình Việt Nam trên đất Indonesia.

Giải Vô địch thể hình thế giới WBPF lần thứ 16 được tổ chức từ ngày 14 đến 16-11 tại đảo du lịch Batam, Indonesia. Với lực lượng khá hùng hậu bao gồm nhiều tên tuổi hàng đầu, tuyển thể hình Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn giành được hồi năm ngoái ở Maldives.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới - Ảnh 1.

Phạm Văn Mách (giữa) nhận HCV hạng 55 kg nam

Bước ra sàn đấu đầu tiên để tranh tài ở nội dung thể hình hạng 55 kg nam, lực sĩ Phạm Văn Mách đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, nhất là hai ứng viên đến từ Ấn Độ là Muru Ramamurthy và Shiv Choram Sundi để giành HCV. Đây là danh hiệu vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp của ngôi sao quê An Giang năm nay đã bước sang tuổi 49.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới - Ảnh 2.

Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thế giới

Đồng nghiệp trẻ và đồng hương Long Xuyên của anh là Phan Huỳnh Đức cũng giành HCV hạng 65 kg, lần đầu giành thành tích cá nhân cao nhất ở đấu trường thế giới.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới - Ảnh 3.

Phan Huỳnh Đức (giữa) nhận HCV hạng 65 kg và lễ chào quốc kỳ Việt Nam

Có đôi chút tiếc nuối cho lực sĩ Lê Hồng Phong khi anh chỉ về nhì ở hạng 60 kg nam nhưng sau đó không lâu, đồng hương Hồ Huy Bình xuất sắc giành chiến thắng cao nhất ở hạng 70kg nam.

TIN LIÊN QUAN

Lực sĩ quê TP HCM Hồ Huy Bình không hề xa lạ với người hâm mộ khi anh ba năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) giành danh hiệu "Vô địch tuyệt đối Việt Nam" – trước kia gọi là giải "Lực sĩ toàn năng" - đồng thời cũng từng giành huy chương vàng năm 2023, huy chương bạc năm 2024 ở đấu trường thế giới.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới - Ảnh 4.

Hồ Huy Bình lần thứ nhì trong vòng 3 năm giành hai danh hiệu vô địch thế giới

Ở nội dung thể hình cổ điển nữ chiều cao đến 1,65m, tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Dung đã xuất sắc bảo vệ vị trí số 1 giành được liên tiếp trong hai mùa giải 2023 và 2024.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Kim Dung (202) giành cú hat-trick vô địch thế giới 3 năm liên tiếp

Các VĐV tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung thể hình, fitness đến ngày 17-11.

Phạm Văn Mách là nam VĐV Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu vô địch thế giới khi đăng quang vào năm 2001, tức sớm 12 năm trước khi kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV cờ chớp tại World Cup cờ vua 2013. 

Tám danh hiệu vô địch châu Á đã là một "hiện tượng" nhưng việc anh giành đến 7 ngôi vô địch thế giới - lần đầu cách lần mới nhất đến 24 năm - là những kỷ lục rất khó phá không chỉ ở riêng môn thể hình mà còn với cả nền thể thao nước nhà.

Tin liên quan

Lực sĩ Phạm Văn Mách tái xuất ở giải thể hình thế giới

Lực sĩ Phạm Văn Mách tái xuất ở giải thể hình thế giới

23 tuyển thủ thể hình Việt Nam sáng 11-11 đã lên đường sang Indonesia tham dự Giải Vô địch thế giới năm 2025 với mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn.

Thể hình Việt Nam lần đầu xếp nhất toàn đoàn Giải vô địch thế giới

(NLĐO) - Thể hình Việt Nam có thêm hai HCV thể hình cổ điển nữ trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch thế giới 2024.

Thể hình Việt Nam bảo vệ thành công 8 ngôi vô địch thế giới

(NLĐO) - Khởi đầu vô vàn khó khăn nhưng chỉ sau hai ngày tranh tài, tuyển thể hình Việt Nam đã giành được 8 ngôi vô địch thế giới, như tại Hàn Quốc năm 2023.

tuyển Việt Nam Vô địch thế giới Indonesia Lê Hồng Phong Phạm Văn Mách số 1 toàn đoàn Hồ Huy Bình Nguyễn Thị Kim Dung Giải Vô địch thể hình thế giới Phan Huỳnh Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo