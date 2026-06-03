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Thể thao

Lực sĩ Trịnh Ngọc Nhựt vô địch toàn năng WFF Việt Nam Muscle Flex 2026

Đông Linh

(NLĐO) – Lực sĩ Trịnh Ngọc Nhựt đã vượt qua dàn đối thủ đáng gờm để vô địch toàn năng Giải thể hình WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 hôm 3-6 tại TPHCM.

Giải Thể hình WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 – do Liên đoàn Fitness Việt Nam (WFF/Việt Nam) tổ chức - là sự kiện hàng đầu của môn fitness. Giải thu hút sự tham dự của trên 100 VĐV nam, nữ đến từ nhiều đơn vị tỉnh thành trên cả nước.

Lực sĩ Trịnh Ngọc Nhựt vô địch toàn năng WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch WFF/Việt Nam Phạm Trọng Bình trao giải nhất toàn năng cho Trịnh Ngọc Nhựt

Trong tổng số 6 hạng mục tranh tài tại sự kiện, các VĐV chủ nhà TPHCM với nhiều lợi thế đã giành được hầu hết thứ hạng cao. Lực sĩ Nguyễn Thị Mỹ Duyên chiến thắng ở nội dung toàn năng Bikini; Đỗ Minh Khôi về nhất toàn năng Sport Men trong khi Trịnh Ngọc Nhựt không có đối thủ ở nội dung toàn năng Men Physique.

Lực sĩ Trịnh Ngọc Nhựt vô địch toàn năng WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (thứ nhì, từ phải sang) chiến thắng ở nội dung toàn năng Bikini nữ

Chức vô địch duy nhất thuộc về các đoàn khách mời do Dương Ngọc Yến (An Giang) thiết lập ở nội dung toàn năng Sport Women. Phần thưởng cho các giải toàn năng là 30 triệu đồng.

Lực sĩ Trịnh Ngọc Nhựt vô địch toàn năng WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 - Ảnh 3.

Giải đấu được nhiều VĐV hưởng ứng

Giải Thể hình WFF Việt Nam Muscle Flex 2026 được Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cấp phép, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TPHCM hướng dẫn mọi thủ tục tổ chức, đảm bảo sân chơi công bằng, ý nghĩa dành cho giới trẻ ham thích loại hình thể hình, physique.

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Men Physique WFF Việt Nam Muscle Flex Sport Women Trịnh Ngọc Nhựt Muscle Flex
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