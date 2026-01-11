Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026

Sau 5 năm liên tục tổ chức sự kiện tranh tài Men Women Physique Nha Trang mở rộng, quy tụ những vận động viên hàng đầu của cả nước, năm 2026, Ban tổ chức giải quyết định mở rộng sân chơi này, nâng tầm thành giải đấu có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng thể hình Việt Nam.



Cựu tuyển thủ quốc gia Trần Hoàng Duy Phúc giới thiệu giải đấu

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23-5 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP HCM), Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 được kỳ vọng sẽ chào đón những lực sĩ mạnh nhất hiện nay, bao gồm nhà vô địch của tất cả các giải đấu trong nước và nhiều giải quốc tế khác.

Với quy mô gần tương tự Giải vô địch quốc gia, Vietnam Champion Showdown 2026 có 7 nội dung thi đấu chính, gồm: Toàn năng Men Physique chuyên nghiệp; Toàn năng Men Physique bán chuyên; Toàn năng Thể hình (body building); Toàn năng Thể hình classic; Toàn năng Men Sport; Toàn năng Bikini và giải Đồng đội.

Sự kiện tranh tài thể hình quy mô, đẳng cấp nhất từ trước đến nay

Ngoài giải thưởng cho các VĐV xếp trong ba vị trí đầu tiên của từng hạng mục, Ban tổ chức quyết định trao số tiền thưởng "khủng" từ 20 triệu đến 50 triệu đồng cho các nhà vô địch toàn năng của tất cả 7 nội dung kể trên, đảm bảo tổng giá trị tiền thưởng của giải ở mức 1,6 tỉ đồng.

Chưa từng có sân chơi thể hình quốc nội nào được nhận mức thưởng lớn như vậy và Vietnam Champion Showdown 2026 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao.

Bộ cúp, huy chương danh giá kèm tiền thưởng khủng cho các nhà vô địch

Giải đấu năm nay dự kiến sẽ còn tăng cường thêm nhiều hạng mục thi đấu mới (Fit Model, Women Sport) nhằm tạo thêm cơ hội cho các vận động viên lựa chọn nội dung phù hợp với hình thể, phong cách và định hướng phát triển cá nhân. Bên lề giải đấu, Ban tổ chức còn thử nghiệm các cuộc tranh tài deadlift (nâng tạ) và nhiều gameshow khác, thể hiện quyết tâm tạo ra một ngày hội thực sự với những người yêu thích các loại hình thể thao sức mạnh.

Cuộc giao lưu mini giữa các VĐV từng giành danh hiệu toàn năng trong và ngoài nước

Việc chuyển địa điểm tổ chức giải từ Nha Trang về TP HCM cũng là bước đi chiến lược nhằm tăng khả năng tiếp cận khán giả và truyền thông; tạo thuận lợi cho vận động viên trong việc di chuyển cũng như đăng ký tham gia tranh tài. Nâng tầm quy mô tổ chức và chất lượng Vietnam Champion Showdown 2026 không chỉ ở tầm vóc một giải đấu thể hình giàu tính chuyên nghiệp, Ban tổ chức còn mong muốn đưa sân chơi này trở thành biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của thể hình Việt Nam, là nơi tôn vinh ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần chiến binh của các vận động viên.