HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026

Đào Tùng - Ảnh: Diệp Toàn

(NLĐO) – Liên đoàn Tạ - Thể hình TP HCM và Công ty TNHH Bến Thượng Hải công bố việc tổ chức giải thể hình quy mô kèm quỹ tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Sau 5 năm liên tục tổ chức sự kiện tranh tài Men Women Physique Nha Trang mở rộng, quy tụ những vận động viên hàng đầu của cả nước, năm 2026, Ban tổ chức giải quyết định mở rộng sân chơi này, nâng tầm thành giải đấu có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng thể hình Việt Nam.

Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ quốc gia Trần Hoàng Duy Phúc giới thiệu giải đấu

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23-5 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP HCM), Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 được kỳ vọng sẽ chào đón những lực sĩ mạnh nhất hiện nay, bao gồm nhà vô địch của tất cả các giải đấu trong nước và nhiều giải quốc tế khác.

Với quy mô gần tương tự Giải vô địch quốc gia, Vietnam Champion Showdown 2026 có 7 nội dung thi đấu chính, gồm: Toàn năng Men Physique chuyên nghiệp; Toàn năng Men Physique bán chuyên; Toàn năng Thể hình (body building); Toàn năng Thể hình classic; Toàn năng Men Sport; Toàn năng Bikini và giải Đồng đội.

Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 - Ảnh 2.

Sự kiện tranh tài thể hình quy mô, đẳng cấp nhất từ trước đến nay

Ngoài giải thưởng cho các VĐV xếp trong ba vị trí đầu tiên của từng hạng mục, Ban tổ chức quyết định trao số tiền thưởng "khủng" từ 20 triệu đến 50 triệu đồng cho các nhà vô địch toàn năng của tất cả 7 nội dung kể trên, đảm bảo tổng giá trị tiền thưởng của giải ở mức 1,6 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Chưa từng có sân chơi thể hình quốc nội nào được nhận mức thưởng lớn như vậy và Vietnam Champion Showdown 2026 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao.

Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 - Ảnh 3.

Bộ cúp, huy chương danh giá kèm tiền thưởng khủng cho các nhà vô địch

Giải đấu năm nay dự kiến sẽ còn tăng cường thêm nhiều hạng mục thi đấu mới (Fit Model, Women Sport) nhằm tạo thêm cơ hội cho các vận động viên lựa chọn nội dung phù hợp với hình thể, phong cách và định hướng phát triển cá nhân. Bên lề giải đấu, Ban tổ chức còn thử nghiệm các cuộc tranh tài deadlift (nâng tạ) và nhiều gameshow khác, thể hiện quyết tâm tạo ra một ngày hội thực sự với những người yêu thích các loại hình thể thao sức mạnh.

Công bố Giải thể hình Vietnam Champion Showdown 2026 - Ảnh 4.

Cuộc giao lưu mini giữa các VĐV từng giành danh hiệu toàn năng trong và ngoài nước

Việc chuyển địa điểm tổ chức giải từ Nha Trang về TP HCM cũng là bước đi chiến lược nhằm tăng khả năng tiếp cận khán giả và truyền thông; tạo thuận lợi cho vận động viên trong việc di chuyển cũng như đăng ký tham gia tranh tài. Nâng tầm quy mô tổ chức và chất lượng Vietnam Champion Showdown 2026 không chỉ ở tầm vóc một giải đấu thể hình giàu tính chuyên nghiệp, Ban tổ chức còn mong muốn đưa sân chơi này trở thành biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của thể hình Việt Nam, là nơi tôn vinh ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần chiến binh của các vận động viên.

Tin liên quan

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới

(NLĐO) - Đại hội bất thường Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công với chỉ tiêu thành tích cụ thể cấp quốc gia và quốc tế.

Cơ hội thi đấu quốc tế khi đăng quang giải thể hình Titans of Muscles Championships 2025

(NLĐO) - Giải thể hình Titans of Muscles Championships 2025 có chất lượng chuyên môn cao, là nơi các VĐV thể hiện sức mạnh cơ bắp và có cơ hội thi đấu quốc tế

Chàng lực sĩ "song sinh" giành ngôi vô địch thể hình thế giới

(NLĐO) – Chỉ giành được ngôi á quân nội dung fitness trong ngày đầu tranh tài, chàng lực sĩ của cặp song sinh nổi tiếng nhất của thể hình Việt Nam đã chạm tay đến tấm HCV đôi nam nữ hạng không kể cân.

bikini thể hình Vietnam Champion Showdown Liên đoàn Tạ - Thể hình TP HCM Công ty TNHH Bến Thượng Hải Trần Hoàng Duy Phúc Women Sport Men Physique
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo