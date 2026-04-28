Lưỡi máy phát cỏ gãy, chém đứt lìa bàn chân người đàn ông

Ngày 28-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật nối lại bàn chân bị đứt lìa cho một người bị lưỡi máy phát cỏ văng trúng.

Trước đó, vào sáng 21-4, trong quá trình sử dụng máy phát cỏ, lưỡi phát bất ngờ bị gãy, chém đứt lìa bàn chân trái của ông H.V.C (41 tuổi, ngụ xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị). Vết thương nghiêm trọng khiến ông mất nhiều máu và bất tỉnh.

Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe người đàn ông bị máy phát cỏ chém đứt lìa bàn chân tiến triển tốt

Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa ông C. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước tình huống bệnh nhân mất máu nhanh, để tránh nguy cơ sốc và hoại tử chi, các bác sĩ bệnh viện này vừa hồi sức vừa lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận hướng dẫn chuyên môn trực tiếp.

Trong khi đó, phần chi bị đứt lìa được bọc gạc vô khuẩn, bảo quản trong túi kín, đặt vào thùng đá lạnh - yếu tố sống còn để giữ cơ hội nối lại chi. Ngay sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp.

Cũng tại thời điểm đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, "báo động đỏ" được kích hoạt, hội chẩn liên khoa Hồi sức cấp cứu và Ngoại Chấn thương chỉnh hình được tiến hành khi bệnh nhân còn đang trên đường chuyển viện. Ê-kíp phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng.

Khi bệnh nhân nhập viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu, toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, tiền phẫu diễn ra nhanh gọn. Chỉ sau 10 phút, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi xử trí.

Sau 4,5 giờ thực hiện ca phẫu thuật với sự tập trung cao độ, bàn chân của ông H.V.C đã ấm trở lại, ca phẫu thuật thành công bước đầu.

Đến nay, một tuần sau ca phẫu thuật, ông H.V.C đã có tiến triển tích cực: bàn chân hồng ấm, phản hồi mao mạch tốt, các ngón chân có thể vận động nhẹ nhàng.

Theo nhận định của các bác sĩ, phẫu thuật nối lại bàn chân đứt lìa là một kỹ thuật vi phẫu đặc biệt phức tạp, được tiến hành theo nhiều bước chặt chẽ và liên hoàn. Thách thức lớn nhất là phải đồng thời tái tạo nhiều thành phần quan trọng như xương, các động mạch chính, gân cơ và hệ thống thần kinh. Vì vậy, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác vi phẫu rất cao, thao tác khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo phục hồi tối ưu cấu trúc giải phẫu và chức năng của chi thể. Đối với bệnh nhân H.V.C, từ khi bị tai nạn lao động đến khi được tiếp nhận tại bệnh viện, thời gian thiếu máu của chi thể khoảng 2 giờ. Đây là khoảng "thời gian vàng" nhưng cũng là giới hạn rất sát để có thể bảo tồn chi.



