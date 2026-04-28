Lưỡi máy phát cỏ gãy, chém đứt lìa bàn chân người đàn ông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lưỡi máy phát cỏ gãy, chém đứt lìa bàn chân người đàn ông

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Trong quá trình sử dụng máy phát cỏ, một người đàn ông bị lưỡi phát gãy văng trúng, làm đứt lìa bàn chân

Ngày 28-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật nối lại bàn chân bị đứt lìa cho một người bị lưỡi máy phát cỏ văng trúng.

Trước đó, vào sáng 21-4, trong quá trình sử dụng máy phát cỏ, lưỡi phát bất ngờ bị gãy, chém đứt lìa bàn chân trái của ông H.V.C (41 tuổi, ngụ xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị). Vết thương nghiêm trọng khiến ông mất nhiều máu và bất tỉnh.

Lưỡi máy phát cỏ gãy, "chém" đứt lìa bàn chân người đàn ông - Ảnh 1.

Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe người đàn ông bị máy phát cỏ chém đứt lìa bàn chân tiến triển tốt

Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa ông C. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước tình huống bệnh nhân mất máu nhanh, để tránh nguy cơ sốc và hoại tử chi, các bác sĩ bệnh viện này vừa hồi sức vừa lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận hướng dẫn chuyên môn trực tiếp.

Trong khi đó, phần chi bị đứt lìa được bọc gạc vô khuẩn, bảo quản trong túi kín, đặt vào thùng đá lạnh - yếu tố sống còn để giữ cơ hội nối lại chi. Ngay sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp.

Cũng tại thời điểm đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, "báo động đỏ" được kích hoạt, hội chẩn liên khoa Hồi sức cấp cứu và Ngoại Chấn thương chỉnh hình được tiến hành khi bệnh nhân còn đang trên đường chuyển viện. Ê-kíp phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng.

Khi bệnh nhân nhập viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu, toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, tiền phẫu diễn ra nhanh gọn. Chỉ sau 10 phút, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi xử trí.

Sau 4,5 giờ thực hiện ca phẫu thuật với sự tập trung cao độ, bàn chân của ông H.V.C đã ấm trở lại, ca phẫu thuật thành công bước đầu.

Đến nay, một tuần sau ca phẫu thuật, ông H.V.C đã có tiến triển tích cực: bàn chân hồng ấm, phản hồi mao mạch tốt, các ngón chân có thể vận động nhẹ nhàng.

Theo nhận định của các bác sĩ, phẫu thuật nối lại bàn chân đứt lìa là một kỹ thuật vi phẫu đặc biệt phức tạp, được tiến hành theo nhiều bước chặt chẽ và liên hoàn. Thách thức lớn nhất là phải đồng thời tái tạo nhiều thành phần quan trọng như xương, các động mạch chính, gân cơ và hệ thống thần kinh. Vì vậy, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác vi phẫu rất cao, thao tác khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo phục hồi tối ưu cấu trúc giải phẫu và chức năng của chi thể.

Đối với bệnh nhân H.V.C, từ khi bị tai nạn lao động đến khi được tiếp nhận tại bệnh viện, thời gian thiếu máu của chi thể khoảng 2 giờ. Đây là khoảng "thời gian vàng" nhưng cũng là giới hạn rất sát để có thể bảo tồn chi.


Tin liên quan

Cứu ca tai nạn suýt đứt lìa chân do máy phát cỏ chém

Cứu ca tai nạn suýt đứt lìa chân do máy phát cỏ chém

(NLĐO)-Một người đàn ông phát cỏ đã bị máy cắt gãy lưỡi chém lìa chân vừa được Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM nối lại thành công.

Dọn cỏ cơ quan, cán bộ xã bị máy phát cỏ cắt gần lìa tay

(NLĐO) - Trong lúc dọn cỏ cơ quan, lưỡi máy phát cỏ gãy văng ra chém đứt gần lìa cánh tay anh N.

bệnh viện bệnh nhân máy phát cỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo