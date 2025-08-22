Lưỡi máy phát cỏ gãy văng trúng đầu khiến cụ ông tử vong

Chiều 22-8, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận một cụ ông ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tử vong tại chỗ vì bị lưỡi máy phát cỏ gãy, găm trúng đầu.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, một số dòng họ ở thôn Tích Tường, phường Quảng Trị tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ tại khu vực mộ của ngài khai canh.

Lưỡi máy phát cỏ gãy đôi, văng trúng đầu khiến cụ ông tử vong.

Trong quá trình người dân sử dụng máy phát cỏ để dọn dẹp, lưỡi phát bằng kim loại bất ngờ bị gãy đôi, văng xa và găm trúng đầu ông N.H (gần 70 tuổi, ngụ thôn Tích Tường). Sự việc khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Lúc xảy ra sự việc, khu vực này có nhiều người và ông H. đứng cách nơi máy phát cỏ hoạt động khoảng 10 m.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an và VKSND khu vực VI đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.