Sức khỏe

Lương cơ sở tăng 8%, mức đóng BHYT thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, kéo theo thay đổi mức đóng BHYT và nhiều chính sách liên quan.

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1-7-2026. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ 2,34 triệu đồng lên 2,527 triệu đồng.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, mức đóng BHYT sắp thay đổi - Ảnh 1.

Hướng dẫn bệnh nhân lấy số thứ tự khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị

Theo quy định, mức đóng BHYT hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng lên 2,527 triệu đồng/tháng, số tiền đóng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo thay đổi mức đóng BHYT.

Nhóm hộ gia đình được xem là chịu tác động rõ nhất. Với mức lương cơ sở mới, người thứ nhất trong hộ sẽ đóng khoảng 113.700 đồng/tháng, tương đương hơn 1,36 triệu đồng/năm. Các thành viên tiếp theo được giảm dần theo tỉ lệ quy định: người thứ hai đóng 70% mức của người thứ nhất, người thứ ba 60%, người thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi đóng 40%.

Tính chung, chi phí tham gia BHYT của mỗi thành viên trong hộ gia đình dự kiến tăng thêm khoảng 50.000-100.000 đồng mỗi năm so với quy định hiện hành.

Bảng mức đóng BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở mới:

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, mức đóng BHYT sắp thay đổi - Ảnh 3.

Trong khi đó, học sinh, sinh viên gần như không chịu tác động lớn do ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 50%. Dự kiến, mỗi học sinh, sinh viên sẽ đóng khoảng 56.800 đồng/tháng, tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.

Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm yếu thế. Người thuộc hộ cận nghèo tại các xã khó khăn vẫn được ngân sách chi trả 100% tiền mua thẻ BHYT. Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 70% mức đóng.

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ khoảng 94,2% dân số. Mỗi năm, khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ để khám chữa bệnh với tổng cộng 186 triệu lượt, trung bình mỗi người khoảng 4,5 lượt.

Cũng theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (2.340.000 đồng x 6 = 14.040.000 đồng) sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc danh mục.

BHYT học sinh, sinh viên mới nhất năm 2026

BHYT học sinh, sinh viên mới nhất năm 2026

(NLĐO)- BHYT học sinh, sinh viên là chính sách an sinh quan trọng với mức đóng thấp nhưng quyền lợi khám chữa bệnh đáng kể.

Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

(NLĐO)- Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong Luật BHYT năm 2024, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Mức hưởng BHYT cùng tuyến, trái tuyến theo quy định mới nhất năm 2026

(NLĐO)- Năm 2026, chính sách BHYT được điều chỉnh nhằm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Hiểu đúng các mức hưởng giúp người dân đảm bảo quyền lợi.

BHYT lương cơ sở 2026 tăng lương cơ sở 8% mức đóng BHYT 2026 cách tính BHYT theo lương cơ sở đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình mức đóng BHYT khi lương cơ sở tăng 2026
