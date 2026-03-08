HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong Luật BHYT năm 2024, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Chị Hoàng Thị Bích Thảo (ở xã Bình Hưng, TPHCM) hỏi cha chị đã 78 tuổi, thường xuyên đau yếu và muốn mời bác sĩ trạm y tế xã đến nhà khám bệnh cho ông. Vậy trường hợp khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả hay không?.

ThS Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng BHYT, trả lời: Luật BHYT năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã mở rộng phạm vi chi trả của quỹ BHYT, trong đó người bệnh khám chữa bệnh tại nhà vẫn được BHYT chi trả.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 16, Điều 1, luật này quy định việc khám chữa bệnh tại nhà đã được đưa vào danh mục các dịch vụ được BHYT chi trả. Đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.

Khám bệnh tại nhà vẫn được BHYT chi trả 100% - Ảnh 1.

Khám bệnh tại nhà vẫn được BHYT chi trả 100%

Cụ thể, người có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ chi phí cho các dịch vụ sau:

Thứ nhất, khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Thứ hai, vận chuyển người bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, o và r khoản 3 Điều 12 của luật này trong trường hợp đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thứ ba, chi phí cho sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Như vậy, khi Luật BHYT tế sửa đổi năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, người dân sẽ lần đầu tiên được BHYT hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại nhà.

Chính sách nhân văn

Các chuyên gia đánh giá chính sách nhân văn này mở ra kỳ vọng giảm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi, nhất là đối với người mắc bệnh mạn tính cần tái khám định kỳ; người cao tuổi, người khuyết tật; người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thay vì phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét để gặp bác sĩ, nhiều trường hợp nay có thể được theo dõi, tư vấn, điều chỉnh điều trị ngay tại nhà thông qua nền tảng số, với sự bảo đảm về quyền lợi BHYT.


    Thông báo