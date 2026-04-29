Lương hưu tháng 5 chi trả sau kỳ nghỉ lễ, người hưởng nhận tiền từ ngày nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lương hưu tháng 5 chi trả sau kỳ nghỉ lễ, người hưởng nhận tiền từ ngày nào?

D.Thu

(NLĐO) - Lương hưu tháng 5-2026 và trợ cấp BHXH được điều chỉnh lịch chi trả do trùng kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, thời gian chuyển tiền chậm hơn so với thông lệ.

Theo Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 (sửa đổi, bổ sung Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025), lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 được điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ lễ.

Lương hưu tháng 5 chi trả sau kỳ nghỉ lễ, người hưởng nhận tiền từ ngày nào? - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam quy định việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên và thứ hai của tháng. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, cùng với cuối tuần, thời gian chuyển tiền được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức từ ngày 4-5.

Đối với người nhận tiền mặt, việc chi trả tại các điểm chi trả được thực hiện từ 4-5 đến 10-5 trong giờ hành chính; sau đó tiếp tục tại các điểm giao dịch của đơn vị hỗ trợ chi trả từ 11-5 đến hết 23-5. Một số trường hợp nhận qua hệ thống bưu điện có thể bắt đầu từ 5-5.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả cho cả hai hình thức, bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn. Người hưởng bắt đầu nhận lương hưu, trợ cấp từ 4-5.

Cơ quan BHXH Hà Nội cũng chuẩn bị hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người trong danh sách hưởng trong tháng 5.

Tại TPHCM, việc chi trả qua tài khoản cá nhân cũng bắt đầu từ 4-5. Với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm từ 11-5 đến 12-5, sau đó tiếp tục tại các bưu cục trung tâm và bưu điện cấp huyện đến hết 25-5.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài, lịch chi trả tại nhiều địa phương được lùi sau kỳ nghỉ, gần 3,4 triệu người thụ hưởng chủ yếu nhận tiền từ 4-5, tùy hình thức và từng địa phương.

Cơ quan BHXH lưu ý việc chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy; nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, đồng thời khuyến khích người dân nhận tiền qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, an toàn.

Quy định mới về ủy quyền nhận lương hưu từ 1-7

Theo Luật BHXH 2024, từ 1-7-2026, giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng. Người đang ủy quyền cần chủ động rà soát; nếu tiếp tục phải lập lại theo quy định mới để tránh gián đoạn chi trả.

Cụ thể, giấy ủy quyền lập từ 1-7-2025 có giá trị tối đa 12 tháng kể từ ngày ký; giấy lập trước 1-7-2025 nếu còn hạn sau 30-6 cũng chỉ được công nhận đến hết ngày này. Từ 1-7 toàn bộ giấy ủy quyền cũ hết hiệu lực. Cơ quan BHXH lưu ý, nếu không kịp gia hạn hoặc lập mới, việc nhận lương hưu, trợ cấp có thể bị tạm dừng, người hưởng cần hoàn tất thủ tục trước thời điểm quy định.

Lương hưu: Hơn 11.500 người nhận trên 20 triệu đồng/tháng, đa số dưới 10 triệu

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo