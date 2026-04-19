Người hưởng lương hưu mong nhận chế độ trước kỳ nghỉ lễ 30-4

BHXH TP HCM vừa thông báo về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5-2026. Theo đó, do trùng với kỳ nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, lịch chi trả lương hưu sẽ dời sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều tâm tư

Cụ thể, người nhận lương qua tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu nhận tiền từ ngày 4-5.

Với hình thức tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm cố định trong ngày 11 và 12-5; từ 13-5 đến 25-5 chi trả tại các bưu cục trung tâm và quận, huyện.

Ngưởi hưởng hưu tại TPHCM mong được nhận lương hưu trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thông tin lùi lịch trả lương hưu khiến không ít người già tại TPHCM tâm tư. Bà Cao Thị Nhung, người hưởng hưu ở phường An Hội Tây, chia sẻ trong tháng 4 này có nhiều ngày lễ liền kề nhau và đây là dịp nhiều gia đình tụ họp, con cháu ở xa về thăm cha mẹ.

Những người như bà trông chờ vào khoản lương hưu để đi chợ, mua sắm thực phẩm khi con cháu về chơi.

"Việc lùi lịch sang ngày 4-5 khiến tôi băn khoăn vì đúng thời điểm cần tiền nhất thì lại không có. Hiện tại tôi không có khoản thu nhập nào khác ngoài lương hưu nên rất mong được nhận lương hưu trước kỳ nghỉ lễ để trang trải"- bà Nhung nói.

Đang nhận lương hưu bằng tiền mặt hàng tháng, bà Lê Thị Mai (ngụ phường Thủ Đức), càng sốt ruột hơn. Theo bà Mai, đến ngày 11-5 mới được nhận lương hưu thì coi như nửa tháng đầu không có đồng ra đồng vào. Việc nhận lương hưu quá trễ sẽ gây áp lực lên các khoản sinh hoạt phí cố định. "Lương hưu tôi dùng để đóng tiền điện, nước, khám bệnh, mua thuốc... Các khoản chi này thường phải thanh toán đầu tháng. Vậy nên việc dời lịch trả lương hưu sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn"- bà Mai nói.

Nên cân nhắc tiền lệ

Theo Luật gia Trần Văn Triều, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, trong bối cảnh nhiều kỳ nghỉ kéo dài, liền kề nhau, nguyện vọng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sớm trước kỳ nghỉ lễ 30-4 là dễ hiểu và chính đáng. Việc chi trả chế độ sớm trước kỳ nghỉ không chỉ giúp người hưởng có thêm điều kiện vui chơi, mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ mà còn tạo sự an tâm, phấn khởi cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Thực tế việc điều chỉnh lịch chi trả theo hướng trả sớm hơn đã từng được thực hiện vào kỳ lương tháng 5-2025. Khi đó trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sớm cho người dân. Thời gian chi trả khi đó được thực hiện từ ngày 25-4, đã tạo sự đồng thuận, phấn khởi của người hưởng và cũng không gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong thực hiện.

"Từ tiền lệ đó, tôi cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét, bố trí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng trước kỳ nghỉ lễ 30-4. Việc này vừa giúp đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu trong bối cảnh giá cả biến động, vừa thể hiện tinh thần phục vụ sát sao với tâm tư của người dân, nhất là trong các dịp lễ trọng đại của đất nước"- ông Triều đề xuất.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại các địa phương được phân theo hai mốc chính là ngày làm việc đầu tiên (21 tỉnh thành thực hiện) hoặc ngày làm việc thứ hai của tháng (13 tỉnh thành thực hiện). Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương được điều chỉnh sang sau kỳ nghỉ, người hưởng chủ yếu nhận tiền từ ngày 4-5, tùy theo hình thức và từng địa phương. Đối với người nhận qua tài khoản, tiền được chuyển vào tài khoản người hưởng chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng. Tại điểm chi trả cố định, chi trả từ ngày 4-5 đến ngày 12-5; sau ngày 12 đến hết ngày 25 của tháng tiếp tục chi trả tại bưu cục/điểm giao dịch.



