Lao động

Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026

D.Thu

(NLĐO) - Luật BHXH sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt và điều kiện tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, áp dụng từ năm 2026.

BHXH Việt Nam cho biết khoản 1 và khoản 2 Điều 75 Luật BHXH 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, cũng như điều kiện để người thụ hưởng được tiếp tục chi trả.

Các trường hợp tạm dừng, chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng - Ảnh 1.

Nhiều đối tượng có thể bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026. Ảnh minh hoạ

Theo đó, từ năm 2026 việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được áp dụng đối với người đang hưởng nếu thuộc một trong các trường hợp: xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố mất tích; hoặc không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định.

Trong khi đó, việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ bị chấm dứt nếu người đang hưởng đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; có văn bản từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc hưởng BHXH là không đúng quy định pháp luật.

Luật cũng nêu rõ các trường hợp được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp sau khi bị tạm dừng. Cụ thể, người xuất cảnh trái phép nhưng sau đó trở về; người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết nhưng có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định này; hoặc trường hợp trước đó chưa xác minh được thông tin người thụ hưởng nhưng nay đã hoàn tất việc xác minh theo quy định, sẽ được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Đáng lưu ý, đối với các trường hợp trên, việc chi trả bao gồm cả số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của thời gian chưa nhận.

Riêng trường hợp người hưởng có văn bản từ chối nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, khi có đề nghị bằng văn bản để hưởng lại, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục chi trả kể từ thời điểm nhận được đề nghị. Tuy nhiên, khoản tiền của thời gian chưa nhận do người hưởng tự nguyện từ chối trước đó sẽ không được truy lĩnh.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, với các trường hợp bị tạm dừng do không xác minh được thông tin, người thụ hưởng chỉ được tiếp tục chi trả khi đã hoàn tất xác minh với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

trợ cấp thất nghiệp trợ cấp BHXH lương hưu chi trả lương hưởng lương hưu xuất cảnh trái phép BHXH
