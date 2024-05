Theo thống kê từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ ngày 1-5 đến ngày 9-5-2024, lượng hành khách và hành lý trong dịp Lễ 30-4, 1-5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Số liệu tính lượng hành khách đạt 12.024 lượt khách, tổng hành lý, hàng hóa đi và đến đạt 52.785 kg, số lượt chuyến bay tăng cao: 98 lượt chuyến bay dân dụng và 26 lượt chuyến bay quân sự.

Hơn 12 ngàn khách qua sân bay Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Cảng HKĐB

Để đảm bảo năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không Điện Biên đã chủ động xây dựng phương án phục vụ tốt mọi hoạt động trong giai đoạn cao điểm, tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, các đơn vị liên quan khảo sát và đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ, bố trí tăng cường mọi lực lượng, điều chỉnh phương án linh hoạt.

Sân bay Điện Biên áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 27-4 đến ngày 12-5.

Sân bay phối hợp với các hãng hàng không nắm bắt sản lượng vận chuyển từng chuyến bay để phân bố quầy thủ tục đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng hành khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân, không để xảy ra vụ việc mất an ninh, an toàn, tạo được sự hài lòng về dịch vụ, không có khiếu nại, ách tắc trong quá trình phục vụ hành khách.

Đồng thời, sân bay đã triển khai tăng cường lực lượng an ninh phối hợp lực lượng Công an tỉnh Điện Biên điều tiết phương tiện, phân làn giao thông, bố trí vị trí đỗ, dừng các phương tiện đưa đón các đại biểu, hành khách một cách hợp lý; đảm bảo an ninh an toàn; tăng tần suất kiểm tra giám sát an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động của trang thiết bị, xây dựng phương án dự phòng để đảm bảo đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác.