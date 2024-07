Từ ngày 1-7, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Như vậy, tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan công an cũng được điều chỉnh.

Với mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng, lương của công an được tính bằng cách lấy lương cơ sở nhân với hệ số. Hệ số lương hiện được quy định tại Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi tiết mức lương của sĩ quan công an trước và sau thời điểm 1-7-2024 như sau (đơn vị: đồng):

Cấp bậc quân hàm Hệ số Lương trước 1-7-2024 Lương từ 1-7-2024 Đại tướng 10.4 18.720.000 24.336.000 Thượng tướng 9.8 17.640.000 22.932.000 Trung tướng 9.2 16.560.000 21.528.000 Thiếu tướng 8.6 15.480.000 21.124.000 Đại tá 8.0 14.400.000 18.720.000 Thượng tá 7.3 13.140.000 17.082.000 Trung tá 6.6 11.880.000 15.444.000 Thiếu tá 6.0 10.880.000 14.040.000 Đại uý 5.4 9.720.000 12.636.000 Thượng uý 5.0 9.000.000 11.700.000 Trung uý 4.6 8.280.000 10.764.000 Thiếu uý 4.2 7.560.000 9.828.000 Thượng sĩ 3.8 6.840.000 8.892.000 Trung sĩ 3.5 6.300.000 8.190.000 Hạ sĩ 3.2 5.760.000 7.488.000





Bên cạnh mức lương hàng tháng, sĩ quan công an nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Theo Nghị định 73, có 10 trường hợp được tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, gồm: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; nhân viên hợp đồng với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Các trường hợp được áp dụng lương cơ sở mới nữa là: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội và hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Mức lương của sĩ quan công an tăng từ ngày 1-7-2024. Ảnh: Văn Duẩn

Cũng theo Nghị định này, các đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6-2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1-7. Việc bảo lưu áp dụng đến khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian này, các đơn vị sẽ thực hiện tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng và không vượt quá mức hưởng tháng 6-2024. Nếu tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.