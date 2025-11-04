HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lương thưởng đột phá, phúc lợi toàn Diện: “Độc chiêu” thu hút nhân tài của Bcons PS

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO) - Bcons PS chiêu mộ nhân tài bằng chính sách thu nhập minh bạch, lương thưởng đột phá và phúc lợi toàn diện.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn, Bcons PS (đơn vị cốt lõi của Tập đoàn BCONS) đang đẩy mạnh tuyển dụng. 

Ông Trần Tuấn Hào - Giám đốc Khối Tuyển dụng và Đào tạo Bcons PS, khẳng định cơ chế lương thưởng được xây dựng minh bạch, công bằng, tương xứng với năng lực của người lao động. Hệ thống lương bao gồm lương cơ bản ổn định và lương hiệu suất đột phá. Điểm mạnh cốt lõi là chính sách thưởng hoa hồng cao, tương xứng tuyệt đối với thành tích, kèm theo thưởng nóng kịp thời. “Lợi thế cạnh tranh là nguồn sản phẩm bất động sản luôn ổn định từ Tập đoàn, giúp đội ngũ kinh doanh không lo lắng về việc làm và có thu nhập xứng đáng”- ông Hào nhấn mạnh.

Bcons PS cam kết phúc lợi toàn diện, đảm bảo an sinh bằng việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Các chế độ khác được chú trọng như khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ/tết, teambuilding, và đầu tư vào đào tạo kỹ năng chuyên sâu cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng. Những chính sách này, cộng với nguồn sản phẩm ổn định, sẽ thu hút nhân tài xây dựng một sự nghiệp ổn định và bền vững trong lĩnh vực bất động sản.

Tin liên quan

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

(NLĐO) - Chúng ta đang ở thời điểm thị trường lao động chuyển mình mạnh mẽ. Công việc không chỉ là một chỗ làm mà là cơ hội để vươn lên.

Lao động Việt cần gì để không chỉ làm việc, mà còn thăng tiến tại Nhật Bản

(NLĐO) - “Người Việt đã có bàn tay khéo léo, chỉ cần thêm cái đầu kỷ luật và trái tim kiên định — khi đó, cơ hội không chỉ ở Nhật Bản mà là ở toàn cầu."

Job Link 2025 – Cơ hội của bạn bắt đầu từ hôm nay

(NLĐO) - Bạn đang tìm một cơ hội thực sự, bạn muốn không chỉ một công việc, mà là nơi để vươn lên? Hãy đến với Job Link 2025.

