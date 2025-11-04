Nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn, Bcons PS (đơn vị cốt lõi của Tập đoàn BCONS) đang đẩy mạnh tuyển dụng.

Ông Trần Tuấn Hào - Giám đốc Khối Tuyển dụng và Đào tạo Bcons PS, khẳng định cơ chế lương thưởng được xây dựng minh bạch, công bằng, tương xứng với năng lực của người lao động. Hệ thống lương bao gồm lương cơ bản ổn định và lương hiệu suất đột phá. Điểm mạnh cốt lõi là chính sách thưởng hoa hồng cao, tương xứng tuyệt đối với thành tích, kèm theo thưởng nóng kịp thời. “Lợi thế cạnh tranh là nguồn sản phẩm bất động sản luôn ổn định từ Tập đoàn, giúp đội ngũ kinh doanh không lo lắng về việc làm và có thu nhập xứng đáng”- ông Hào nhấn mạnh.

Bcons PS cam kết phúc lợi toàn diện, đảm bảo an sinh bằng việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Các chế độ khác được chú trọng như khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ/tết, teambuilding, và đầu tư vào đào tạo kỹ năng chuyên sâu cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng. Những chính sách này, cộng với nguồn sản phẩm ổn định, sẽ thu hút nhân tài xây dựng một sự nghiệp ổn định và bền vững trong lĩnh vực bất động sản.