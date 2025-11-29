Truyền thông Hoa ngữ ngày 29-11 thông tin Lương Triều Vỹ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 36. Trong buổi giao lưu, ông phủ nhận tin đồn định cư lâu dài tại Nhật Bản.

Ông cho biết bản thân thích một mình, ở Nhật Bản thì không cần phải giao tiếp với mọi người do rào cản ngôn ngữ nên thỉnh thoảng đến đấy du lịch.

Lương Triều Vỹ bác tin định cư tại Nhật Bản

Trước đó, một số cư dân mạng phát hiện Lương Triều Vỹ ở Nhật Bản, làm dấy lên đồn đoán rằng ông đã định cư tại đó.

Đây không phải lần đầu Lương Triều Vỹ vướng phải đồn đoán vô căn cứ. Trước đó, ông bị đồn ngoại tình với Trình Tiêu vào năm 2022 và đã mua nhà tại Nhật Bản cho người đẹp này.

Cô cũng sinh con cho ông và hiện hai mẹ con sống ở Nhật Bản. Lưu Gia Linh từng đến Nhật Bản để đối mặt "tiểu tam".

Trước sự lan tỏa của tin đồn, Trình Tiêu phản bác trên trang mạng xã hội Weibo rằng: "Giả đến không thể giả hơn được!". Bạn bè cùng người hâm mộ Trình Tiêu đưa ra loạt bằng chứng về hành tung cả một năm 2022 của cô để thấy rằng nữ diễn viên rất bận rộn công việc, di chuyển nhiều nơi và tin đồn hoàn toàn bịa đặt.

Lương Triều Vỹ từng bị đồn ngoại tình với Trình Tiêu

Phía Lương Triều Vỹ giữ im lặng, bình thản trước tin đồn. Lưu Gia Linh vẫn thường xuyên đăng ảnh cập nhật cuộc sống đời thường như cách chứng minh tin đồn không ảnh hưởng đến gia đình ngôi sao này.

Nhiều người trong giới cho biết Lương Triều Vỹ rất thích thể thao. Ông cùng vợ đi trượt tuyết ở Nhật Bản hầu như mỗi năm.

"Tôi thường có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Tôi chỉ có thể thư giãn khi chơi thể thao, đặc biệt là trong các môn mạo hiểm. Lúc đó, tôi phải tập trung và không nghĩ về bất cứ điều gì khác" – Lương Triều Vỹ từng kể.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2024, ông cho biết đang học chèo thuyền. Ông phát hiện ra rằng chèo thuyền đòi hỏi người tập luyện phải có độ nhạy bén cao với sự thay đổi của môi trường, thời tiết, hướng gió, điều mà trước đây ông chưa tìm hiểu.

"Thực ra, tôi sống rất thoải mái và làm mọi việc theo trái tim mình" - Lương Triều Vỹ từng khẳng định.