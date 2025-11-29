Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM

Sự kiện giao lưu, ra mắt phim diễn ra tối 28-11 tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền - TP HCM. Bên cạnh ê-kíp phim gồm nhà sản xuất, nam chính Ji Seung-hyun cùng TikToker Idol Nation còn có nhiều khách mời: diễn viên Việt Hoàng, Khánh Linh, Đại An, nhóm cascadeur ActionC…

Tài tử Ji Seung-hyun (bìa trái) tại sự kiện

Anh cùng TikToker Idol Nation (bìa phải) chụp ảnh cùng các khách mời tham gia giao lưu

Sự kiện diễn ra ở TP HCM

Ký tên thảm đỏ

Tài tử Ji Seung-hyun hài hước tại giao lưu

Tài tử Ji Seung-hyun chia sẻ: "Tôi xem nhân vật Baek Seong-cheol trong "Gangster về làng" là một vai diễn đầy tham vọng, quý giá. Nó không chỉ là cơ hội để tôi "lột xác" khỏi hình tượng mạnh mẽ trước đây, thể hiện trọn vẹn các yếu tố hành động, hài kịch và lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm trong 30 ngày sinh tử giữa sự tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của những người dân chất phác đã tin tưởng mình".

Nhà sản xuất và Ji Seung-hyun đều chia sẻ nỗi buồn trước việc miền Trung vừa trải qua lũ lụt, động viên mọi người cố gắng vượt qua. Họ cũng học vài câu nói tiếng Việt để giao lưu, mang đến niềm vui cho người hâm mộ, khách mời.

Phim có nội dung xoay quanh Baek Sung-chul - gã gangster lẩn trốn vì tội giết người, khi thời hạn truy tố chỉ còn 30 ngày, anh về lại Hàn Quốc. Để bình an vượt qua tháng cuối này, anh chọn cách lẩn trốn ở làng quê Susam-ri heo hút, cải trang thành con trai thất lạc của một bà cụ mất trí.

Chi tiết này tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi một anh phải hóa thân thành "con ngoan của mẹ" rồi bị kéo vào phong trào phản đối xây dựng đập nước để bảo vệ môi trường sinh thái của dân làng.

Giữa sự tin tưởng của người dân và nguy cơ bại lộ ngày càng cận kề, Seong-cheo đứng trước lựa chọn là lẩn trốn hèn nhát hay cùng những người già trong làng bảo vệ môi trường.

Phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeong Hyesung, nam diễn viên Han Tae-il, nam diễn viên Kim Myung-kuk…, tác phẩm chiếu rạp Việt từ 28-11.

Tài tử Ji Seung-hyun phát biểu