Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Ji Seung-hyun, từng tham gia phim "Hậu duệ mặt trời", đến TP HCM giao lưu, ra mắt phim "Gangster về làng" anh đóng chính.

Sự kiện giao lưu, ra mắt phim diễn ra tối 28-11 tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền - TP HCM. Bên cạnh ê-kíp phim gồm nhà sản xuất, nam chính Ji Seung-hyun cùng TikToker Idol Nation còn có nhiều khách mời: diễn viên Việt Hoàng, Khánh Linh, Đại An, nhóm cascadeur ActionC…

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 1.

Tài tử Ji Seung-hyun (bìa trái) tại sự kiện

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 2.

Anh cùng TikToker Idol Nation (bìa phải) chụp ảnh cùng các khách mời tham gia giao lưu

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 3.

Sự kiện diễn ra ở TP HCM

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 4.

Ký tên thảm đỏ

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 6.

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 7.

Tài tử Ji Seung-hyun hài hước tại giao lưu

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 8.

Tài tử Ji Seung-hyun chia sẻ: "Tôi xem nhân vật Baek Seong-cheol trong "Gangster về làng" là một vai diễn đầy tham vọng, quý giá. Nó không chỉ là cơ hội để tôi "lột xác" khỏi hình tượng mạnh mẽ trước đây, thể hiện trọn vẹn các yếu tố hành động, hài kịch và lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm trong 30 ngày sinh tử giữa sự tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của những người dân chất phác đã tin tưởng mình".

Nhà sản xuất và Ji Seung-hyun đều chia sẻ nỗi buồn trước việc miền Trung vừa trải qua lũ lụt, động viên mọi người cố gắng vượt qua. Họ cũng học vài câu nói tiếng Việt để giao lưu, mang đến niềm vui cho người hâm mộ, khách mời.

Phim có nội dung xoay quanh Baek Sung-chul - gã gangster lẩn trốn vì tội giết người, khi thời hạn truy tố chỉ còn 30 ngày, anh về lại Hàn Quốc. Để bình an vượt qua tháng cuối này, anh chọn cách lẩn trốn ở làng quê Susam-ri heo hút, cải trang thành con trai thất lạc của một bà cụ mất trí.

Chi tiết này tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi một anh phải hóa thân thành "con ngoan của mẹ" rồi bị kéo vào phong trào phản đối xây dựng đập nước để bảo vệ môi trường sinh thái của dân làng.

Giữa sự tin tưởng của người dân và nguy cơ bại lộ ngày càng cận kề, Seong-cheo đứng trước lựa chọn là lẩn trốn hèn nhát hay cùng những người già trong làng bảo vệ môi trường.

Phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeong Hyesung, nam diễn viên Han Tae-il, nam diễn viên Kim Myung-kuk…, tác phẩm chiếu rạp Việt từ 28-11.

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 9.

Tài tử Ji Seung-hyun phát biểu

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 10.

Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hài hước tại TP HCM - Ảnh 11.

Tham gia chơi trò chơi tại giao lưu

Tin liên quan

Hứa Quang Hán ngỡ ngàng trước sự chào đón của người hâm mộ tại TP HCM

Hứa Quang Hán ngỡ ngàng trước sự chào đón của người hâm mộ tại TP HCM

(NLĐO) - Tài tử Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán bày tỏ cảm xúc của mình khi lần đầu đến TP HCM quảng bá phim "Năm của anh, ngày của em".

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

(NLĐO) – Tài tử Hứa Quang Hán, được yêu mến gọi bằng danh xưng "chồng quốc dân", đến TP HCM trong tháng 9.

Giấc mơ thành sự thật của JSOL

(NLĐO) - Set diễn 45 phút của JSOL tại MBillion: 3 giai đoạn âm nhạc, 38 dancer, 11 đạo cụ và 1 "giấc mơ thành thật".

Hậu duệ mặt trời Ji Seung-hyun Gangster về làng giao lưu TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo