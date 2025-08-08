HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mariah Carey bây giờ ra sao?

Thùy Trang

(NLĐO)- Mariah Carey trở lại, giữ vững phong độ khi "bắt tay" cùng Shenseea và Kehlani, phát hành ca khúc thứ 2 trong album "Here for it all".

Mariah Carey với siêu phẩm “Sugar Sweet”: kết hợp cùng Shenseea, Kehlani - Bùng nổ sau 7 năm!

Mariah Carey bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Mariah Carey bây giờ ra sao?

Mariah Carey - nữ nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 200 triệu đĩa đã bán ra, đã phát hành "Sugar Sweet" hợp tác với Shenseea và Kehlani. "Sugar Sweet" là đĩa đơn thứ hai được Mariah phát hành thuộc album phòng thu đầu tiên của cô sau 7 năm - Here for it all, sẽ ra mắt vào ngày 26-9.

"Sugar Sweet", kết hợp phong cách sáng tác đặc trưng của Mariah với năng lượng dance sôi động của Shenseea và giọng hát R&B êm dịu của Kehlani. Với giai điệu ngọt ngào và quyến rũ, "Sugar Sweet" là một bản nhạc cực kỳ bắt tai, hứa hẹn sẽ là thanh âm hoàn hảo cho những đêm hè dài.

Sự trở lại của Mariah Carey khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Album của cô cũng trở thành xu hướng trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Chỉ riêng việc đặt trước đĩa cứng đã chiếm 4/5 doanh số bán chạy nhất của Amazon Music. Người hâm mộ đang háo hức đếm ngược từng ngày cho đến khi được trải nghiệm trọn vẹn chương tiếp theo trong âm nhạc của Mariah.

“Type Dangerous”: Mariah Carey trở lại rực rỡ với lễ trao giải BET và kỷ nguyên mới!

Mariah Carey bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Mariah Carey bây giờ ra sao?

Đầu mùa hè năm nay, Mariah đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới với việc phát hành "Type Dangerous", đĩa đơn chủ đạo của Here for it all, khiến người hâm mộ phát cuồng. "Type Dangerous" đi kèm với một video âm nhạc gây sốt với sự góp mặt của Mr. Beast. Đầu tháng này, Mariah đã tỏa sáng tại Lễ trao giải BET khi cô biểu diễn trực tiếp "Type Dangerous" lần đầu tiên và được Rakim và Anderson Paak đồng hành trên sân khấu. Mariah đã rải vàng kim giấy lên sân khấu để kết thúc màn trình diễn của mình, khẳng định rõ ràng rằng Mimi đã trở lại. Và sau đó, cô đã được vinh danh với Giải thưởng "Biểu tượng Tối thượng" của BET - xem bài phát biểu nhận giải của cô tại đây.

Billboard tuyên bố, "'Type Dangerous' cho thấy Mimi đang thể hiện bản thân quyến rũ và tự tin nhất của mình", Rolling Stone thốt lên "Mariah Carey trở lại với đĩa đơn đầy nhiệt huyết 'Type Dangerous'", trong khi Tạp chí PAPER ca ngợi "Type Dangerous" là tất cả thái độ - và bạn còn muốn gì hơn nữa?" và Tạp chí V tuyên bố, "Mimi đã trở lại với đĩa đơn chính hấp dẫn nhất mà cô ấy có được trong nhiều năm qua". 

Trên Radio, "Type Dangerous" đã giành được vị trí số 1 được thêm vào nhiều nhất tại Hot AC, Rhythm, Urban và R&B và vị trí số 2 được thêm vào nhiều nhất tại Top 40 ở Hoa Kỳ.

Tin liên quan

Mariah Carey được vinh danh phụ nữ quyền lực năm 2019

Mariah Carey được vinh danh phụ nữ quyền lực năm 2019

(NLĐO) - Danh ca Mariah Carey là một trong 6 người nổi tiếng được tôn vinh giải thưởng "Những phụ nữ quyền lực" năm 2019 do tờ Variety bình chọn.

Mariah Carey diva Mariah Carey sự trở lại của Mariah Carey
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo