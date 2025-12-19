HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75

Minh Khuê

(NLĐO) – Minh tinh Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi xuất hiện tại một sự kiện với hình thể khỏe khoắn, nhan sắc tươi trẻ so với tuổi 75.

Lưu Hiểu Khánh chọn trang phục họa tiết đen trắng, tham dự Giải thưởng thời trang Sohu. Bà thể hiện sự tự tin, tươi tắn trước ống kính.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75 - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh tươi tắn tại sự kiện

Dáng đi thẳng, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác cùng với nụ cười rạng rỡ, tác phogn nhanh nhẹn khiến Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm khen ngợi của công chúng. Họ bình luận: "Bà ấy 75 tuổi mà trông như 57 tuổi", "Bà ấy quá trẻ so với tuổi", "Sức sống của bà ấy thật mãnh liệt, đáng ngưỡng mộ"…

Lưu Hiểu Khánh từng được mệnh danh là một trong những mỹ nhân không tuổi của màn ảnh Hoa ngữ. Hiện tại, bà vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí với việc đóng phim, tham gia chương trình truyền hình, các sự kiện…

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75 - Ảnh 2.

Lưu Hiểu Khánh được khen vẫn giữ vững dáng đi thẳng và sự tươi trẻ

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75 - Ảnh 3.

Minh tinh tạo dáng hậu trường

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75 - Ảnh 4.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75 - Ảnh 5.

Gần đây, bà được được minh oan trong vụ bị cáo buộc tội trốn thuế. Ông Vương - một doanh nhân, đã cáo buộc Lưu Hiểu Khánh sử dụng Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải, do bà sở hữu 100%, trốn thuế thu nhập cá nhân bằng cách xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Thời điểm đó, Lưu Hiểu Khánh đưa ra công bố công khai: "Tôi không biết người tố giác - ông Vương và chưa từng liên hệ với ông ta. Nội dung tố giác của ông Vương không phải sự thật khách quan và hoàn toàn mang tính ác ý".

Phía cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và công bố không phát hiện vấn đề nào liên quan đến thuế như cáo buộc của ông Vương.

Tin liên quan

Lưu Hiểu Khánh bác bỏ cáo buộc trốn thuế

Lưu Hiểu Khánh bác bỏ cáo buộc trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, khẳng định những cáo buộc bà trốn thuế là sai sự thật, mang tính ác ý.

Rộ tin Lưu Hiểu Khánh ly hôn ở tuổi 73

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 73 tuổi, được cho là đã ly hôn cùng người chồng thứ tư là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc và hiện đang hẹn hò nhiều người khác. Tuy nhiên, Lưu Hiểu Khánh chưa chính thức lên tiếng về việc này.

gây sốt Lưu Hiểu Khánh mỹ nhân không tuổi vẻ đẹp tươi trẻ
