Lưu ý lưu thông ở đường hầm sông Sài Gòn từ tối 19 đến rạng sáng 20-12

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn.

Cảnh sát diễn tập phòng cháy chữa cháy trong hầm sông Sài Gòn.

Theo đó, từ 23 giờ ngày 19-12 đến 4 giờ ngày 20-12, cấm tất cả xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

- Hướng lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố theo lộ trình: Đường Mai Chí Thọ – đường Tố Hữu – đường R12 – cầu Ba Son – đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt.

Hướng lưu thông từ đường Mai Chí Thọ đi trung tâm TPHCM.

- Hướng lưu thông từ khu vực trung tâm thành phố về khu đô thị mới Thủ Thiêm: Đường Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – đường Võ Văn Kiệt – đường Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – đường R12 – đường Tố Hữu – đường Mai Chí Thọ.

Hướng lưu thông từ đường Võ Văn Kiệt đi phường An Khánh, TPHCM.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ công bố thông tin điều chỉnh này trên các bảng thông tin giao thông điện tử từ tuyến đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ để người dân nắm bắt.

Khi tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát điều chỉnh lưu thông trên các bảng thông tin giao thông điện tử, tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn cho người dân di chuyển được thuận lợi, an toàn. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án để kịp thời giải quyết khi có các sự cố giao thông xảy ra, không để ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của người dân.