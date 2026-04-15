Lưu ý quan trọng của BHXH TPHCM đối với người hưởng lương hưu

BHXH TPHCM vừa thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH liên quan đến việc ủy quyền cho người khác nhận thay chế độ.

Theo đó, đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, giấy ủy quyền ký từ ngày 1-7-2025 có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

Đối với giấy ủy quyền ký trước ngày 1-7-2025, nếu hết hạn trước ngày 30-6-2026 thì có giá trị đến ngày hết hạn. Còn nếu hết hạn sau ngày 30-6-2026 thì có giá trị đến ngày 30-6-2026.

Người hưởng lương hưu cần chủ động kiểm tra hiệu lực giấy ủy quyền để đảm bảo quyền lợi

BHXH TPHCM khuyến nghị người hưởng hưu, trợ cấp BHXH hoặc người được ủy quyền chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước hoặc ngay trong tháng hết hạn để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH.

Khi không xác minh được thông tin người hưởng, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định.

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chủ động kiểm tra hiệu lực ủy quyền, chủ động phối hợp xác minh đúng hạn. Mọi vướng mắc, liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của chính mình.