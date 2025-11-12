HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lưu ý quan trọng của Công an TP HCM về mua bán, sang tên xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Hiện Công an cấp xã ở TP HCM đang tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TP HCM, người dân cần chấp hành đúng quy định về mua, bán xe và sang tên xe.

img

Công an cấp xã ở TP HCM lấy dữ liệu đăng ký xe.

Hiện Công an cấp xã ở TP HCM đang tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện. Do đó, PC08 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức; cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật khi mua, bán, chuyển nhượng phương tiện.

Đối với cá nhân, tổ chức đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Cá nhân, tổ chức (chủ xe) đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho… xe nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cần chủ động đến cơ quan Công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch (thời gian; cá nhân, tổ chức mua xe; giấy tờ có liên quan…) để Công an cấp xã cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Việc này giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ xe, đồng thời tránh rủi ro pháp lý khi phương tiện đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn, hoặc liên quan đến các vụ việc khác…

Đối với cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên

Cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định cần khẩn trương đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo quy định, truy nguyên chủ sở hữu, khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.

Việc thực hiện sang tên đúng quy định giúp đảm bảo quyền, lợi ích của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại; sau khi xác minh nếu không xác định được thông tin chủ phương tiện sẽ bị cập nhật trạng thái "xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe.

Một số lưu ý quan trọng-

- Không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

- Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định, thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày và sang tên xe theo quy định. Nếu bên bán, bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP. Hồ Chí Minh và đều có tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ công an.

- Quá thời hạn quy định mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

+ Cá nhân: từ 4-6 triệu đồng

+ Tổ chức: từ 8-12 triệu đồng

Đại diện PC08 khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hãy chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

