Lý do 5 người Lào thoát án tử hình trong vụ vận chuyển 100 kg ma túy

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Vận chuyển gần 100 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam, nhóm 5 người bị tòa Quảng Trị tuyên án chung thân theo quy định mới

Lý do 5 người Lào thoát án tử hình trong vụ vận chuyển 100 kg ma túy- Ảnh 1.

Phiên tòa được tổ chức xét xử trực tuyến.

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm 5 người mang quốc tịch Lào vì vận chuyển trái phép gần 100 kg ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Phiên tòa sơ thẩm được xét xử trực tuyến giữa hội trường TAND tỉnh Quảng Trị và trại giam. Các bị cáo gồm Tik Xayasane (52 tuổi), Lembi Kingvannouvong (34 tuổi), Sisamout Sisomboun (28 tuổi), Sengphet Keosevan (28 tuổi) và Sengphet Keonouvong (39 tuổi), đều bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 27 đến 30-3-2024, nhóm này vận chuyển gần 100 kg ma túy loại Methamphetamine từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Lao Bảo (Quảng Trị) để giao cho đối tượng khác lấy tiền công. Trong đó, Keosevan biết tiếng Việt, trực tiếp nhận ôtô chứa ma túy và cùng Keonouvong tìm người nhận hàng; Xayasane vừa làm phiên dịch, vừa lo ăn ở trên đường đi; hai bị cáo còn lại điều khiển xe.

Đến ngày 30-3, khi đi qua Km73 quốc lộ 9, đoạn Lao Bảo, cả nhóm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm gần 100 kg Methamphetamine, một ôtô Toyota Hiace biển số nước ngoài, nhiều túi xách, vali, điện thoại, hộ chiếu, cùng tiền mặt và ngoại tệ.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai trước đó từng nhiều lần vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền công. Tại tòa, họ thừa nhận toàn bộ hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, song áp dụng quy định mới bãi bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh ma túy (có hiệu lực từ 1-7-2025), nên tuyên phạt cả 5 bị cáo mức án chung thân.

Thu giữ hơn 350 kg ma túy ở Quảng Trị

Thu giữ hơn 350 kg ma túy ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lực lượng biên phòng Quảng Trị đã triệt phá nhiều đường dây, thu giữ 235 kg ma túy đá, 83 kg ketamin, 19 kg heroin và hơn 133.000 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Người đàn ông Trung Quốc đã gây ra 4 vụ cạy két sắt tại Quảng Trị, lấy đi gần 2 tỉ đồng. Công an đang truy bắt đồng phạm của nghi phạm này.

