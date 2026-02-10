HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lý do ba người đánh chết nam sinh lớp 9 không bị tạm giam

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đối tượng khởi xướng, cầm đầu cùng 2 người khác hành hung nam sinh lớp 9 đã bị khởi tố nhưng không bị tạm giam.

Như đã thông tin, ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: P.H.M.L và TT.N (cùng SN 2011) và L.Q.V (SN 2009) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích làm nam sinh lớp 9 tử vong.

Đáng chú ý, các bị can cùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bắt tạm giam để điều tra.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng P.H.M.L là đối tượng khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp hành hung nạn nhân. 

Còn hai đối tượng T.T.N và L.Q.V là đồng phạm, cùng tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu. Trong đó P.H.M.L và L.Q.V. đang là học sinh lớp 9. 

Căn cứ quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam, nên đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Đối với các đối tượng liên quan khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ảnh 2.

Nam sinh lớp 9 đang ngồi uống nước cùng bạn thì bị nhóm đối tượng vây đánh tử vong

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 2 giờ 25 phút sáng 7-2, thấy bạn gái đang ngồi uống nước với nhiều thanh thiếu niên trước một cửa hàng tiện lợi, P.H.M.L đã rủ T.T.N và L.Q.V cùng một số đối tượng vây đánh.

Trong đó, P.H.M.L đã đấm, đánh nhiều lần vào đầu, mặt em H.N.M.V (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), khiến nạn nhân bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Thấy vậy, nhóm của P.H.M.L tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H - học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn phường Pleiku.

Hậu quả, em N.Q.H bị chấn thương sọ não nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong vào tối 8-2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.


Tin liên quan

Nhà trường lên tiếng vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2 gây xôn xao

Nhà trường lên tiếng vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2 gây xôn xao

(NLĐO) - Lãnh đạo nhà trường cho rằng do quá lo lắng việc học sinh nhấc chân bạn học lên lan can tầng 2 nên cô giáo đã dùng thước đánh học sinh vào mông.

Lý do Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 người đánh học sinh ở tiệm internet

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ đánh 2 học sinh và đưa 2 em đi giám định thương tích

Công an xác minh thông tin cô giáo đánh học sinh bầm tím mông

(NLĐO) – Một phụ huynh ở Đắk Lắk "tố" cô giáo dạy thêm đánh học sinh 20 thước gỗ, bầm tím mông chỉ vì làm lộn bài tập cô giao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo