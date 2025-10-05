HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhà trường lên tiếng vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2 gây xôn xao

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Lãnh đạo nhà trường cho rằng do quá lo lắng việc học sinh nhấc chân bạn học lên lan can tầng 2 nên cô giáo đã dùng thước đánh học sinh vào mông.

Ngày 5-10, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã báo cáo vụ việc phụ huynh "tố" giáo viên đánh học sinh gửi UBND phường, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai.

Tại báo cáo này, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã khái quát lại nội dung vụ việc. Theo đó, khoảng 12h50 phút trưa 30-9, cô L.T.N.T (giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1) đến tiếp quản lớp. Tại đây, một học sinh kể lại sự việc em N.T.K có hành động nhấc chân em N.Đ.P.K lên lan can (tầng 2) trước lớp. Được hỏi, em N.T.K đã thừa nhận và nói đã xin lỗi em N.Đ.P.K. Sự việc có sự chứng kiến của 2 học sinh khác.

Nhà trường lên tiếng vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Bài đăng của bà K.T.T.L trên mạng xã hội tố giáo viên chủ nhiệm đánh con trai lớp 2 bị nhiều thương tích.

Nghe xong, bà T. đã dùng thước nhựa mềm đánh em N.T.K 4 cái vào vùng mông. Học sinh này lấy tay đỡ nên cũng bị đánh vào tay. Sau khi đánh, cô T. đã gọi điện báo cho bà K.T.T.L (mẹ học sinh N.T.K) về sự việc.

Sáng hôm sau, bà K.T.T.L đến lớp tìm cô T. không đồng ý việc trách phạt bằng cách đánh con mình. Tại đây, cô T. đã nhận lỗi, xin lỗi phụ huynh và trình bày việc đánh cháu một phần do quá lo lắng cho an toàn của em N.Đ.P.K tại thời điểm xảy ra sự việc.

Sau khi nắm toàn bộ nội dung sự việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn đã mời bà K.T.T.L làm việc và thông báo lại nội dung trên. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh nhận lỗi, lần lượt xin lỗi nhau.

Tại buổi làm việc giữa nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Nguyễn Trãi, đã khẳng định việc cô giáo có hành vi bạo lực học sinh (về tinh thần/thể xác) đều không đúng.

Việc đánh học sinh đã vi phạm nội dung trong công tác đảm bảo môi trường học đường an toàn, không có bạo lực, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển toàn diện của học sinh. Do đó, đề nghị cô T. nhận lỗi, xin lỗi gia đình. Nhà trường sẽ tiến hành các bước theo sau khi sự việc đã rõ ràng, đồng thời đã báo lên cấp trên.

Nhà trường lên tiếng vụ cô giáo đánh học sinh lớp 2 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 3.

Cô giáo L.T.N.T lý giải dùng thước nhựa đánh học sinh lớp 2 do quá lo lắng cho an toàn của em N.Đ.P.K tại thời điểm xảy ra sự việc.

Trước đó, bà K.T.T.L đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung con trai đang học lớp 2 bị cô giáo chủ nhiệm đánh thương tích (vết hằn đỏ) ở mông, tay. 

    Thông báo