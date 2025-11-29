Lý do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lý do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Thái Phương, Clip: Lam Giang

(NLĐO) – Lãi suất huy động tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đến từ các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn

Ngày 29-11, tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) với chủ đề Dự báo kinh tế năm 2026: Tăng trưởng, lãi suất và tỉ giá, ông Vũ Anh Khoa, Phó chủ tịch HUBA, Trưởng ban điều hành Cà phê Doanh nhân HUBA, cho biết một trong những nỗi lo của nhiều doanh nghiệp là lãi suất cho vay có tăng theo lãi suất huy động, sức ép tỉ giá còn lớn vào cuối năm 2025 và trong năm 2026. 

Theo TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, lãi suất huy động có xu hướng nhích lên thời gian gần đây trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất điều hành ổn định khoảng 4,5% để thúc đẩy tăng trưởng.

Vì sao ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm? - Ảnh 1.

TS Cấn Văn Lực chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Chương

TS Cấn Văn Lực chia sẻ những yếu tố khiến tỉ giá USD/VND tăng 

Lãi suất huy động tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đến từ việc các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn, từ chứng khoán, tiền số đến khởi nghiệp…

Khi các kênh đầu tư khác hấp dẫn, dòng tiền nhàn rỗi vào ngân hàng không nhanh, mạnh như kỳ vọng. Trong khi đó, ngành ngân hàng đang thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 16-17% trong năm nay. Và thực tế trong 10 tháng qua, tăng trưởng tín dụng đã xấp xỉ 15%, nhu cầu vốn là rất lớn.

"Dù vậy, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không được tăng lãi suất cho vay nên bài toán của các ngân hàng sẽ phải tiết giảm chi phí, giảm biên lợi nhuận ròng" – TS Lực nói.

TIN LIÊN QUAN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tháng 10 tới nay, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, từ Nam A Bank, Techcombank, Vikki Bank, Cake by VPBank, BVBank, NCB, OCB, LPBank, Kienlongbank…

Nhiều ngân hàng khác, nếu không tăng lãi suất cũng chạy đua triển khai chương trình khuyến mãi tặng quà, trúng thưởng để thu hút dòng tiền rỗi từ dân cư.

Với tỉ giá USD/VND, trong 11 tháng qua, tỉ giá đã tăng khoảng 3,36%. TS Cấn Văn Lực cho hay các doanh nghiệp FDI rất quan tâm tới biến động tỉ giá, không chỉ là doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.

Theo ông, tỉ giá tăng thời gian qua do nhiều nguyên nhân, trong đó không loại trừ liên quan đến vàng - và Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định thị trường này.

Dự kiến sắp tới, việc có thêm nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng, nhập khẩu vàng, sẽ góp phần tăng nguồn cung cho thị tường bên cạnh xóa độc quyền vàng miếng SJC. 

Đồng thời, dự kiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thêm lần cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 12 tới và năm 2026 cũng tiếp lộ trình này, sẽ góp phần giảm sức ép lên tỉ giá USD/VND. 

"Thực tế, tỉ giá trên thị trường tự do đã "êm" hơn nhiều trong 2 tuần qua và tỉ giá trên thị trường chính thức cũng không tăng nhiều như trước đó" - TS Cấn Văn Lực nói. 


Tin liên quan

Động thái lạ của các “ông lớn” ngân hàng giữa làn sóng tăng lãi suất tiền gửi

Động thái lạ của các “ông lớn” ngân hàng giữa làn sóng tăng lãi suất tiền gửi

(NLĐO) – Các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank tung chương trình ưu đãi, khuyến mại để thu hút người gửi tiền, thay vì tăng lãi suất.

Thêm 3 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – OCB, TPBank và VIB là những ngân hàng thương mại mới nhất điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão, lũ

(NLĐO) – Mức giảm lãi suất từ 2% - 2,8% được nhiều ngân hàng áp dụng cho khách hàng đang vay vốn ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất Tỉ giá USD/VND
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo