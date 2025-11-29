Lý do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Ngày 29-11, tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) với chủ đề Dự báo kinh tế năm 2026: Tăng trưởng, lãi suất và tỉ giá, ông Vũ Anh Khoa, Phó chủ tịch HUBA, Trưởng ban điều hành Cà phê Doanh nhân HUBA, cho biết một trong những nỗi lo của nhiều doanh nghiệp là lãi suất cho vay có tăng theo lãi suất huy động, sức ép tỉ giá còn lớn vào cuối năm 2025 và trong năm 2026.

Theo TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, lãi suất huy động có xu hướng nhích lên thời gian gần đây trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất điều hành ổn định khoảng 4,5% để thúc đẩy tăng trưởng.

TS Cấn Văn Lực chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Chương

TS Cấn Văn Lực chia sẻ những yếu tố khiến tỉ giá USD/VND tăng

Lãi suất huy động tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đến từ việc các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn, từ chứng khoán, tiền số đến khởi nghiệp…

Khi các kênh đầu tư khác hấp dẫn, dòng tiền nhàn rỗi vào ngân hàng không nhanh, mạnh như kỳ vọng. Trong khi đó, ngành ngân hàng đang thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 16-17% trong năm nay. Và thực tế trong 10 tháng qua, tăng trưởng tín dụng đã xấp xỉ 15%, nhu cầu vốn là rất lớn.

"Dù vậy, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không được tăng lãi suất cho vay nên bài toán của các ngân hàng sẽ phải tiết giảm chi phí, giảm biên lợi nhuận ròng" – TS Lực nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tháng 10 tới nay, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, từ Nam A Bank, Techcombank, Vikki Bank, Cake by VPBank, BVBank, NCB, OCB, LPBank, Kienlongbank…

Nhiều ngân hàng khác, nếu không tăng lãi suất cũng chạy đua triển khai chương trình khuyến mãi tặng quà, trúng thưởng để thu hút dòng tiền rỗi từ dân cư.

Với tỉ giá USD/VND, trong 11 tháng qua, tỉ giá đã tăng khoảng 3,36%. TS Cấn Văn Lực cho hay các doanh nghiệp FDI rất quan tâm tới biến động tỉ giá, không chỉ là doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.

Theo ông, tỉ giá tăng thời gian qua do nhiều nguyên nhân, trong đó không loại trừ liên quan đến vàng - và Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định thị trường này.

Dự kiến sắp tới, việc có thêm nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng, nhập khẩu vàng, sẽ góp phần tăng nguồn cung cho thị tường bên cạnh xóa độc quyền vàng miếng SJC.

Đồng thời, dự kiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thêm lần cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 12 tới và năm 2026 cũng tiếp lộ trình này, sẽ góp phần giảm sức ép lên tỉ giá USD/VND.

"Thực tế, tỉ giá trên thị trường tự do đã "êm" hơn nhiều trong 2 tuần qua và tỉ giá trên thị trường chính thức cũng không tăng nhiều như trước đó" - TS Cấn Văn Lực nói.



