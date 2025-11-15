HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão, lũ

Thái Phương

(NLĐO) – Mức giảm lãi suất từ 2% - 2,8% được nhiều ngân hàng áp dụng cho khách hàng đang vay vốn ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ

Ngày 15-11, ABBANK cho biết vừa triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có khoản vay hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ thời gian qua. 

Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75% trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay.

Đối với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô, vay sản xuất, kinh doanh trung dài hạn… khách hàng được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8%.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ABBANK đang rà soát, thống kê danh mục khách hàng bị ảnh hưởng tại từng khu vực để đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đồng hành kịp thời và đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp.

ABBANK dự kiến áp dụng giảm tối đa 1,5% trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn

Tại Agribank, chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão, đang được triển khai.

Cụ thể, đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 30-9-2025 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, ngân hàng giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay. Không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian từ ngày 1-10 tới 31-12-2025.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 1-10 đến 31-12-2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

"Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, ngân hàng cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai" – đại diện Agribank nói.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Theo đó, các ngân hàng thương mại triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành. Xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 2% trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Giữ ổn định lãi suất cho vay

Giữ ổn định lãi suất cho vay

Lãi suất huy động đồng loạt tăng trong bối cảnh các ngân hàng chạy đua huy động vốn cho mùa cao điểm sản xuất - kinh doanh cuối năm

Thêm 2 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – LPBank và Kienlongbank là hai ngân hàng tiếp theo "nhập cuộc" xu hướng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – BVBank giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online với kỳ hạn linh hoạt 6-15 tháng, lãi suất tối đa 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng

