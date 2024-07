Lý do Celine Dion hát tại Olympic Paris 2024

Celine Dion đã có thể tươi cười

Thông tin, Celine Dion và Lady Gaga sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 thu hút sự chú ý của công chúng thế giới. Theo đó, tờ TMZ đưa tin, nữ danh ca Celine Dion đã có mặt Paris để chuẩn bị cho tiết mục trình diễn tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trong hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông, giọng ca "My heart will go on" xuất hiện với trang phục thanh lịch, kín đáo, Celine Dion rạng rỡ vẫy tay chào người hâm mộ.



Sau khi công bố những đoạn video clip về hành trình điều trị bệnh thời gian gần đây, khán giả khắp thế giới gởi lời cầu nguyện cho Celine Dion. Có lúc, chính bà cũng tưởng rằng bản thân không thể trở lại với ca hát được nữa. Trước đó, vào tháng 12-2022, Celine Dion tiết lộ với khán giả về tình trạng sức khỏe của mình.

Trong thông báo, bà nói bà đã được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng, một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và co thắt cơ gây đau. Hội chứng Stiff Person Syndrome (SPS) hay còn gọi là Hội chứng người cứng với tỷ lệ chỉ 1/1 triệu người mắc phải. Căn bệnh buộc nữ ca sĩ phải hủy bỏ chuyến lưu diễn ở châu Âu dự kiến bắt đầu vào tháng 2-2023.

Mặc dù vô cùng đau lòng khi không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu nhưng danh ca 56 tuổi cũng nói bà sẽ quyết tâm trở lại sân khấu. "Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi được thì tôi sẽ bò. Và tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không dừng lại" - danh ca nói.

Sự trở lại của Celine Dion tại Olympic Paris 2024 mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc

Mỗi lần lên cơn co giật kéo dài 10 phút. Khi nó xuất hiện, nữ danh ca nằm kêu rên vì đau và run rẩy úp mặt lên cáng. Đội ngũ y tế đã cố gắng giảm bớt cơn đau cho nữ danh ca bằng thuốc Valium và thuốc xịt mũi. Trong đoạn phim được công bố, Celine Dion được hỗ trợ nằm nghiêng ở tư thế thoải mái nhất nhưng người bà vẫn căng cứng. Nữ danh ca 56 tuổi không thể di chuyển và tiếp tục lên cơn co thắt. Trong một vài giây, Celine Dion đã vô cùng hoảng loạn khóc lớn.

Celine Dion bày tỏ: "Tôi hi vọng sẽ tìm ra phép màu hay một cách chữa trị bằng nghiên cứu khoa học. Năm ngày mỗi tuần, tôi trải qua liệu pháp thể thao, thể chất và giọng hát. Tôi trị liệu trên ngón chân, đầu gối, bắp chân, ngón tay, giọng hát, giọng nói của mình... Ban đầu tôi tự hỏi tại sao lại là mình, làm sao chuyện này lại xảy ra, tôi đã làm gì, đây có phải là lỗi của tôi không? Thế nhưng cuộc sống không cho bạn bất kỳ câu trả lời nào và bạn vẫn phải sống".

Celine Dion và Lady Gaga sẽ thể hiện ca khúc "La Vie en Rose" kinh điển

Celine Dion cho biết cô mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Nữ Diva đang nỗ lực hết mình với đội ngũ y tế để cải thiện sức khỏe. "Tôi có hai lựa chọn. Hoặc là tập luyện như vận động viên, làm việc cực kỳ chăm chỉ. Hoặc tôi từ bỏ và mọi chuyện kết thúc" - Celine Dion thông tin.

Xuất hiện trước truyền thông, Celine Dion nói: "Khán giả, tôi nhớ họ". Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trước ống kính của truyền thông và khán giả, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy sự lạc quan, nguồn năng lượng tích cực hiện hữu trên khuôn mặt của Celine Dion.

Theo truyền thông quốc tế, Celine Dion đã được trả 2 triệu USD cho tiết mục biểu diễn tại Olympic Paris 2024. Ca sĩ Lady Gaga và Celine Dion biểu diễn ca khúc kinh điển "La Vie en Rose" tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Celine Dion xuất hiện bên ngoài một khách sạn tại Paris xúc động giao lưu, chụp hình và ký tặng với các fan ở thành phố ánh sáng.