Như đã thông tin, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an.

Bà Chinh là người mặc áo blouse trắng đánh chị T. (33 tuổi) tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Tại cơ quan công an, bà Chinh cho biết chị T. nhiều lần đến phòng khám phản ứng về chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám. Lúc nóng giận, bà Chinh đã dùng thanh sắt đánh chị T. và đập điện thoại như video mạng xã hội lan truyền.

Theo Công an TP HCM, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời làm việc đối với bà Chinh là chủ cơ sở nha khoa.

Theo đó, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã thực hiện tại cơ sở nha khoa này.

Ngày 3-9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Trước đó, chị T. cho biết năm 2021, chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau 2 năm, chị thấy răng bị nghiêng nên liên hệ nha khoa hỏi thì được trấn an.

Song do không tin tưởng, tháng 5-2025, chị T. đến nha khoa khác thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm.

Đến tháng 8-2025, khi đã tháo niềng, răng chị T. bị nghiêng nên liên hệ nha khoa Tuyết Chinh nhiều lần. Do không được phản hồi nên chị đã tìm đến đây và xảy ra vụ việc trên. Chị T. hiện bị đa chấn thương phần mềm, được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.