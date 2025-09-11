HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội

Đông Hoa

(NLĐO) - Chủ nha khoa Tuyết Chinh cho biết lúc nóng giận đã dùng thanh sắt đánh chị T. và đập điện thoại như video mạng xã hội lan truyền.

Như đã thông tin, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chủ nha khoa Tuyết Chinh bị bắt vì hành hung khách hàng tại cơ sở nha khoa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an.

Bà Chinh là người mặc áo blouse trắng đánh chị T. (33 tuổi) tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Tại cơ quan công an, bà Chinh cho biết chị T. nhiều lần đến phòng khám phản ứng về chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám. Lúc nóng giận, bà Chinh đã dùng thanh sắt đánh chị T. và đập điện thoại như video mạng xã hội lan truyền.

Theo Công an TP HCM, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời làm việc đối với bà Chinh là chủ cơ sở nha khoa.

Theo đó, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã thực hiện tại cơ sở nha khoa này.

Ngày 3-9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Trước đó, chị T. cho biết năm 2021, chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau 2 năm, chị thấy răng bị nghiêng nên liên hệ nha khoa hỏi thì được trấn an.

Song do không tin tưởng, tháng 5-2025, chị T. đến nha khoa khác thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm.

Đến tháng 8-2025, khi đã tháo niềng, răng chị T. bị nghiêng nên liên hệ nha khoa Tuyết Chinh nhiều lần. Do không được phản hồi nên chị đã tìm đến đây và xảy ra vụ việc trên. Chị T. hiện bị đa chấn thương phần mềm, được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao với video chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh cô gái gây phẫn nộ. Nay Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Vụ giúp người gặp tai nạn, hai anh em bị đánh nhập viện: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

(NLĐO) - Cơ quan công an bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan vụ giúp người gặp tai nạn, hai anh em bị đánh nhập viện.

Cô gái dùng "độc chiêu" trộm cắp hàng chục triệu đồng của nhân viên quán nail

(NLĐO) - Khi thấy nhân viên quán nail sơ hở, Phùng Thị Khánh Linh đã sử dụng điện thoại, giấy tờ của nạn nhân rút 8 triệu đồng, đặt mua iPhone 16 Pro Max.

gây rối trật tự công cộng mạng xã hội gây rối trật tự an ninh trật tự công an phường
